Reprezentační kapitán Zdráhala bude kandidovat na šéfa házené

Kandidaturu na pozici prezidenta svazu už oficiálně oznámili bývalá předsedkyně metodické komise Ilona Hapková, další někdejší člen exekutivy Daniel Novotný a předseda Asociace ligových klubů házené Jan Schneider. Nyní přihlášku nečekaně podá i Zdráhala.

Reprezentační kapitán, který momentálně působí v katarském Al-Vakrá, připustil, že kandidaturu už nějakou dobu zvažoval. Poslední dění jeho rozhodnutí uspíšilo.

"Situace v posledních týdnech celé hnutí ještě více destabilizovala a rozdělila. Nechci to spojovat s nějakými konkrétními událostmi, ale spíš s tím, jaká panuje nálada v celém hnutí. Ale přiznávám, že události za poslední měsíc mé rozhodování v tomto směru významně urychlily," uvedl Zdráhala pro iSport cz.

"Má kandidatura dává smysl právě proto, že za sebou cítím podporu hnutí a touhu po změně. Odtud zároveň vyšel tlak na to, abych skutečně kandidoval. Vnímám, že házenkářské hnutí je roztříštěné. Zároveň to je jeden z důvodů, proč kandiduji. Jsem přesvědčen, že jsem schopný lidi spojit napříč celým hnutím," dodal Zdráhala s tím, že by rád házenou vrátil mezi nejpopulárnější sporty v Česku.

Neúčast na MS byla velkou ranou

Národní tým kvůli nákaze koronavirem v kádru v lednu na poslední chvíli odřekl start na světovém šampionátu v Egyptě. "Naše neúčast je velkou ranou pro házenou a celý sport v Česku. Rozhodnutí předcházela spousta zásadních systémových chyb, které vedly k tomu, že se na šampionát neodjelo. Jako jednu z chyb vnímám přerušení soustředění na přelomu roku," mínil Zdráhala.

Exekutiva v těsném poměru hlasování pět ku čtyřem připsala pochybení trenérům Filipovi s Kubešem a odvolala je. "Složitá otázka. Za mne je bez diskuze, že český národní tým za šest let pod vedením Filipa a Kubeše ušel obrovský kus cesty, dosáhl úspěchů. Do přípravy se zapojili mladí nadějní hráči, kteří jsou příslibem pro budoucnost. Já viděl zásadní problém v nedostatečném hierarchickém rozdělení rolí a odpovědnosti v realizačním týmu, to znamená vztah trenéři - manažer reprezentace a člen exekutivy, odpovědný za reprezentaci mužů. Exekutiva rozhodla, že plnou odpovědnost nesou trenéři. To je bohužel v této chvíli již nevratné, ale toto by mělo být pro novou exekutivu jedno z prvních témat k řešení," řekl Zdráhala.

Pokud by byl zvolen, ukončil by kariéru. "S klubem jsem smluvně zavázán do konce května. O mém úmyslu kandidovat je informován. Pokud budu zvolen, bude to nutně znamenat konec mé hráčské kariéry," dodal Zdráhala.