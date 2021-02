Volejbalistky Olomouce a Liberce si zahrají o Český pohár

Semifinále Dukly proti Olympu nabídlo i potřetí v sezoně bitvu na pět setů, tentokrát se ale radoval lídr extraligové tabulky Liberec. Vedení 2:0 na sety sice ztratil, ale v dramatické páté sadě od stavu 13:13 svěřenkyně Libora Gálíka nechybovaly. Z postupu do finále se radovaly po dvou a půl hodinách.

Olomouc se vrátila na domácí scénu úspěšně po třech těžkých zápasech v Lize mistryň. Od úterka do čtvrtka čelila v Polsku špičkovým týmům Police, Novara a Kazaň, ale se Šternberkem si poradila ve třech setech. Poslední tým ligové tabulky sice dotáhl v prvním setu až sedmibodovou ztrátu a za stavu 23:23 nechal koncovku otevřenou, svěřenkyně Petra Zapletala ale závěr zvládly a poté už měly semifinále pod kontrolou.

"Jsme rádi za vítězství ve třech setech a ušetřené síly do zítřejšího finále. Postup do něj byl samozřejmě naším cílem, nebylo to ale zdaleka tak jednoduché. První set jsme dobře rozehráli, jenže pak jsme polevili na přihrávce a útoku, takže jsme museli koncovku těžce vybojovat. Celkově moc nejsem spokojený s naší hrou, musíme do dalších zápasů víc přidat a být důslednější," řekl olomoucký kouč Petr Zapletal.

Pondělní finále začne v 16:30. Možnost vidět hráčky ze čtyř týmů najednou využil trenér reprezentace Řek Jannis Athanasopulos a do Teplic se vydal navzdory složitému cestování v době koronaviru.