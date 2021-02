Indiana - Utah 95:103 Utah si výhrou v Indianě upevnil vedení v NBA

Utah se mohl opět spolehnout na své hvězdy. Donovan Mitchell sice na 27 bodů potřeboval 25 střel, ale nakonec si málem připsal triple double, protože zaznamenal také 11 asistencí a 9 doskoků. Francouzský pivot Rudy Gobert zapsal double double za 16 bodů a 16 doskoků. Indiana, za kterou dal 20 bodů Domantas Sabonis, prohrála potřetí za sebou.

Potřetí z posledních čtyř zápasů prohráli také Clippers. Bez jedné z hvězd Paula George svedli se Sacramentem vyrovnanou bitvu, ve které se týmy vystřídaly třiadvacetkrát ve vedení. Ve druhé půli ale měli navrch Kings. Padesát sekund před koncem sice snížil Kawhi Leonard na rozdíl jediného bodu, ale Sacramento výhru nepustilo a vyhrálo i díky 36 bodů De'Arona Foxe.

Chytá se naopak poslední finalista Miami. Heat se i kvůli zdravotním problémům dosud v sezoně spíše trápí, ale nyní podruhé v ročníku zaznamenali druhou výhru po sobě, poté co zvítězili 109:103 v New Yorku nad Knicks. Jimmy Butler k tomu přispěl 17 body, 10 doskoky a 9 asistencemi. Bam Adebayo přidal 24 bodů a 11 doskoků. New Yorku nestačilo 26 bodů Juliuse Randlea.

Čtvrtý tým Západu Phoenix zvítězil 100:91 nad Bostonem, který po čtvrté porážce z posledních šesti duelů klesl na čtvrté místo ve Východní konferenci. Suns vedli v podstatě celý zápas, nejvíce o 17 bodů. Boston sice ještě zabojoval a minutu před koncem snížil na rozdíl jediného koše, ale Phoenix si výhru pohlídal. Kolektivnímu výkonu kraloval Devin Booker s 18 body, 11 asistencemi a 7 doskoky. Navíc 43 sekund před koncem trefil klíčovou těžkou střelu na 96:91.

Další těžkou prohru utrpěl Washington, který podlehl Charlotte 97:119, i přes 31 bodů nejlepšího střelce ligy Bradleyho Beala. Za vítěze dal 26 bodů Terry Rozier, o bod méně stihl Gordon Hayward. Oba v závěru za rozhodnutého stavu šetřili síly.

Výsledky nedělních zápasů NBA Charlotte - Washington 119:97 Indiana - Utah 95:103 Phoenix - Boston 100:91 New York - Miami 103:109 LA Clippers - Sacramento 110:113