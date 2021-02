Volejbalistka a matematička Valková: studuje data a chce s Olomoucí titul

Možná bude jednou v research agentuře zkoumat trh či veřejné mínění nebo bádat nad umělou inteligencí. Volejbalistka Kateřina Valková studuje aplikovanou matematiku na Univerzitě Palackého a současně zvládá táhnout VK UP Olomouc k úspěchům. S týmem se skvěle prezentovala v Lize mistrů, vyhrála domácí pohár a v základní části UNIQA extraligy skončily hráčky na čtvrtém místě. „O matematice se tolik se spoluhráčky nebavím, ale důležité je, že si hodně dobře rozumíme. Chceme titul," říká nahrávačka Válková.

Miluje knihy a už od dětství ji bavila a hlavně šla matematika. I proto si pro studium vybrala obor data science. „Ale přiznám se, že jinak data ve volejbale tolik nesleduji, i když vím, že je to aktuální trend. Trenéři s daty pracují dost, což je dobře, tým to může posunout a dobře se připravit na soupeře," tvrdila Valková, která se rovněž zajímá o to, na jakých datech a jak se vlastně vyhodnocují důsledky koronavirové pandemie.

„Máme na škole profesora, který na tom spolupracuje s vládou. Říká, že v současné době adekvátní data a podklady prostě nemáme. Pandemie je tu teprve rok. Navíc se to neměří všude stejně, je to složité z matematického hlediska. V současné době je bohužel hodně proměnných," přiznala volejbalistka z Olomouce, kterou zajímají i neuronové sítě a umělá inteligence. „Ta by mě zajímala asi nejvíce. Možností, kam se ubírat v této profesi, je relativně dost."

Zleva Lucie Šulcová z Liberce, Lucie Nová z Olomouce, Michaela Madsenová z Olomouce a Kateřina Valková z Olomouce.

Ondřej Hájek, ČTK

Sama však přiznává, že teď je pro ni prioritní volejbal. Vždyť s Olomoucí si v letošním roce zahrála Ligu mistrů poprvé v kariéře. Proti velkoklubům z Itálie nebo Polska sice výsledkově Hanačky neuspěly, herně a nasazením ale nezklamaly. „V Itálii byly z nás všichni překvapení, protože jsme před těmito duely trénovaly jenom dva týdny," dodala s úsměvem volejbalistka, u které nebylo vůbec jasné, zda se této sezony naplno zúčastní.

Valková si totiž dva roky zpátky přetrhla křížový vaz. „Nejprve jsme to řešili konzervativně bez operace. Jenže v minulé sezoně na podzim jsem udělala jeden špatný pohyb a koleno jsem si vyhodila. Proto bylo lepší, aby se to operovalo, na zákrok jsme šla v prosinci roku 2019," popisovala reprezentační nahrávačka. Původní predikce byla rok pauzy, ale Valková o tom nechtěla slyšet. Cvičila a díky svazu se dostala také do Centra pohybové medicíny k profesoru Pavlu Kolářovi.

„Čekalo mě hodně cvičení doma, čímž mi paradoxně pandemie trochu pomohla, protože od března stejně nebylo moc co dělat. Soustředila jsem se na rehabilitaci. To, že jsem mohla hrát pak naplno v červnu, tak všechny překvapilo," dodala Valková, která v minulé sezoně hrála v Německu. Nyní chce titul v domácí extralize. Po základní části se s Olomoucí umístila na čtvrtém místě a potvrdila pozici jedné z nejlepších nahrávaček v Česku. „Teď bude důležité, abychom vydržely zdravotně a pak už to bude jen o tom, abychom předvedly nejdůležitější výkon v těch nejlepších zápasech. Určitě budeme usilovat o titul."