Lvi vyhráli první semifinále volejbalového Vyzývacího poháru

Volejbalisté Lvů Praha vyhráli první semifinále Vyzývacího poháru. Svěřenci kouče Tomáše Pomra v domácím prostředí zdolali Ziraat Bankasi Ankaru překvapivě 3:0 po setech 25:22, 25:14 a 25:23. Odveta je na programu za týden 3. března v soupeřově hale a jakékoli vítězství, případně zisk dvou setů posune Lvy do finále.

"Je to nejcennější vítězství v sezoně," řekl Pomr v České televizi. "Šance (na postup) teď máme o trošičku větší, minimálně pojedeme pro zlatý set."

Dvaadvaceti body se o výhru zasloužil Matej Mihajlovič. Slovinský univerzál měl v útoku ve spolupráci s nahrávačem Jakubem Janouchem vysokou úspěšnost sedmdesát procent. Navíc dal šest z deseti es českého celku. "Dneska jsem měl dobrý den, všechno mi vyšlo. Rozhodl servis, týmová hra a správná taktika. První zápas jsme vyhráli, druhý chceme taky vyhrát. Teď už bereme jen finále," řekl Mihajlovič.

"Ze začátku jsme byli pod tlakem, balony na nás lítaly mnohem rychleji než jsme zvyklí, ale popasovali jsme se s tím a postupně přebírali otěže," komentoval Pomr vývoj.

Semifinále Vyzývacího poháru volejbalistů - úvodní zápas: Lvi Praha - Ziraat Bankasi Ankara. Na domácí straně útočí australský smečař Luke Smith, sleduje blokař Petr Špulák, v zeleném libero Matyáš Ježek.

Praha Lvi, ČTK

Jeho tým v úvodní sadě ztrácel, ale v její koncovce uspěl mimo jiné díky bloku Srba Nedeljkoviče a nechytatelnému servisu Mihajloviče. Ve druhém setu Lvi rozebrali hru Ankary. Italský trenér Giampaolo Medei dokonce stáhl z palubovky celou elitní sestavu a poslal do hry náhradníky. "Kluci skvěle plnili taktické pokyny, ale vypadalo to lehčeji, než to ve skutečnosti bylo," podotkl Pomr.

Ve třetí sadě se pražský tým dostal do vedení i díky obětavé obraně a vypracoval si čtyřbodový náskok. Radovat z výhry se hráči mohli po druhém mečbolu a servisu Ankary do autu. "Klobouk dolů, co kluci předvedli," řekl Pomr.

V druhém semifinále vyhrál první zápas Milán nad týmem Halkbank Ankara 3:1.