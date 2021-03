Házenkářka Jeřábková bude hrát od nové sezony za Kristiansand

Házenkářka Markéta Jeřábková po skončení sezony po roce opustí německý Thüringer HC a zamíří do norského klubu Vipers Kristiansand, kde se potká s další Češkou Janou Knedlíkovou. Pětadvacetiletá reprezentační spojka se v novém působišti domluvila na dvouleté smlouvě. Její kolegyně z národního týmu Michaela Konečná po sezoně opustí Porubu a bude pro změnu hrát v maďarském klubu Mosonmagyaróvár.

Jeřábková původně neměla v plánu opouštět Thüringer. "Jediným důvodem mohla být pouze nabídka angažmá z klubu nastupujícího v Lize mistrů. Že by se mi ozval dokonce klub na takovéto úrovni, s tím jsem vůbec nepočítala. Myslím, že taková nabídka se neodmítá," uvedla pro svazový web Jeřábková.

Ve Vipersu od začátku této sezony působí další z reprezentačních opor Knedlíková. Kristiansand získal poslední dva norské tituly, minulý ročník zůstal kvůli koronaviru nedohraný. V této sezoně patří Vipersu bez ztráty bodu druhé místo se zápasem k dobru. Předloni Kristiansand obsadil třetí místo v Lize mistryň.

"Viděla jsem zájem ze strany klubu, mluvila jsem s trenérem a radila jsem se i s Janou Knedlíkovou. Vyhodnotila jsem to tak, že tato nabídka pro mě přináší jen samá pozitiva a mohla by mě jedině posunout," uvedla Jeřábková.

"Beru to jako obrovskou výzvu a vím, že kdybych do toho nešla, tak bych si to v září nebo v říjnu vyčítala. Ani mě nemuseli moc lákat, taková nabídka se prostě rovnou bere," dodala poslední vítězka ankety o nejlepší českou hráčku sezony.

Konečná podepsala dvouletou smlouvu

První zahraniční angažmá si vyzkouší Michaela Konečná. Dvaadvacetiletá reprezentační pivotka po sezoně opustí Porubu a bude hrát v maďarském klubu Mosonmagyaróvár. S vedením aktuálně čtvrtého týmu tamní ligy podepsala dvouletou smlouvu.

"Vždy jsem snila o zahraničním angažmá, protože jsem chtěla vyzkoušet své možnosti v jiné soutěži. Jsem ráda, že se to konečně povedlo. Před prvním zahraničním angažmá jsem samozřejmě trochu nervózní. Toto léto bude prvním krokem rozhodující fáze mé kariéry, na kterou se těším," uvedla Konečná pro web maďarského klubu.

"Měla jsem nabídky i z jiných zemí, ale Maďarsko bylo mojí prioritou. Maďarská liga je pro mě velkou výzvou, protože v ní nastupuje řada mezinárodně uznávaných týmů. V české reprezentaci jsou Jana Knedlíková a Markéta Jeřábková, které místní prostředí dobře znají a od kterých jsem se hodně dozvěděla. Není to navíc daleko od Česka, což je dobré, ale nebylo to rozhodující," dodala Konečná.

Účastnice prosincového mistrovství Evropy odehrála posledních sedm let v Porubě, kde byla jednou z opor. Rodačka z Hlučína naskočila do nejvyšší soutěže už v 16 letech.