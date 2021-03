Plavky ano, nebo ne. Češky jsou před restartem připravené na všechno. Na Tenerife do toho šly naostro

Přeskočí z tréninkového kempu do zápasového rytmu, po dlouhých měsících - více než roce a půl - si české beachvolejbalové jedničky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou zahrají turnaj Světové série. O to více jsou natěšené, i když jen tuší, jaká by na katarském písku mohla být jejich forma.

„Myslím, že nějakou máme, jsem sama zvědavá, jak si poradíme s tím dlouhým turnajovým mankem, ale myslím, že je to pro každého stejné. Pro některé týmy dokonce horší, protože nehrály ani (loňské) mistrovství Evropy," říká Nausch Sluková před vstupem do již včera zahájeného turnaje.

S partnerkou za sebou mají dolaďování formy na Tenerife. „Imitovaly jsme zápasy, takže už to bylo takové hraní skoro naostro, abychom do toho v Kataru mohly naskočit a abychom byly co nejblíže ke hře z tréninků," pokračuje.

Výkonnost nejen české dvojice bude záhadou. Nejasná dlouho byla i jedna drobnost, pro beachvolejbal ale zase ne tak nicotná. Totiž to, v čem se bude hrát. S ohledem na místní společenské zvyklosti se nejdřív mělo hrát v tričkách a kraťasech, tradiční plavky jsou ale nakonec také povoleny.

„Naobjednávaly jsme si od adidasu asi čtvery tříčtvrťáky, nechaly jsme si je potisknout sponzory, našly jsme trička, ve kterých běžně hrajeme v chladnějším počasí. Nakonec se ale rozhodlo, že se v plavkách bude moct hrát," přibližuje Hermannová.

Povětrnostní podmínky ji ale možná přinutí využít i teplejší svršky. „Ráno je příjemně, pak vedro a od pěti hodin odpoledne se zase začíná ochlazovat, a počítáme s tím, že budeme hrát i pozdější odpolední až večerní zápasy, tak se možná tomu oblečení nevyhneme. Každopádně v plavkách hrát můžeme, jsme za to rády," říká dále Hermannová.

Ona i další volejbalistky zažívají bytí v bublině. Zápasy se uskuteční bez publika. „Můžeme jet jen shuttlem na hřiště a zpátky. I v hotelu máme vyhrazený prostor, ve kterém se můžeme pohybovat, nesmíme přijít do kontaktu s nikým z okolního světa, nesmíme zajít do krámu, pro kafe... Cestování sem bylo samo o sobě náročné - strašně moc papírování, nejen mít na startu dva negativní testy, ale speciální povolení, speciální víza, různá prohlášení. Turnaj v období pandemie je poměrně náročné zorganizovat a my jsme strašně rády, že ta možnost je, že si můžeme zahrát po tak dlouhé době," pokračuje Nausch Sluková.

Myšlenkami ona i její parťačka směřují k olympijskému Tokiu. Ani nelze jinak... „Olympiádu v hlavě máme už jen proto, že na ni pořád nejsme kvalifikované. Tenhle turnaj se nám bude počítat jako dvanáctý výsledek, který nás hodí do olympijského rankingu," přibližuje Hermannová.

V žebříčku pro hry se může se spoluhráčkou posunout do patnáctky, která z něj do Tokia postoupí. „Budeme mít splněnou kvótu potřebných turnajů, tenhle turnaj je pro nás docela důležitý," dodává Hermannová.