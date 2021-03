Perušič, Schweiner - Saxton, O'Gorman 2:0 Perušič se Schweinerem zahájili turnaj v Dauhá dvěma výhrami

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vstoupili do sezony na turnaji Světového okruhu v Dauhá dvěma výhrami a zajistili si přímou účast v druhém kole play off. Do prvního kola musí na čtyřhvězdičkovém turnaji nejlepší český ženský pár Markéta Nasuch Sluková, Barbora Hermannová.