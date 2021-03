Perušič po historickém úspěchu spěchal na letadlo. Po vítezném míči jsem se nejdříve lekl, prozradil

Žádné oslavy, žádné dlouhé radování. Ondřej Perušič se po vítězství na čtyřhvězdičkovém turnaji v Dauhá s parťákem Davidem Schweinerem snažil co nejdříve dostat na letiště. Cílem bylo stihnout letadlo do Frankfurtu a odtud zpět do Česka. „Vraceli jsme se trochu chaoticky hned v noci, což nám zkomplikovala ceremonie a neplánovaná dopingová kontrola. Vše ale vyšlo podle plánu," oddechl si Perušič po návratu do Prahy. S parťákem Schweinerem by se měl potkat za týden na Tenerife.