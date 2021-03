Mostecké házenkářky povede od příští sezony Polák Struzik

Do interligy přijde polský kouč z domácí nejvyšší soutěže, kde v této sezoně vedl do února Mlyny Stoislaw Koszalin. V letech 2016-19 byl asistentem kouče u ženské reprezentace, byl také hlavním trenérem juniorského výběru. V roce 2015 dovedl Štětín, s nímž se stal rok nato polským vicemistrem, do finále Vyzývacího poháru.

"Každý trenér přichází do týmu s určitou filozofií, tou mojí je hrát velmi rychlou házenou založenou na silné obraně," konstatoval Sturzik. "Sledoval jsem výkony mosteckých házenkářek v Evropských pohárech a jsem přesvědčen o tom, že je to velmi kvalitní tým, který má velmi dobré zázemí, a celý klub funguje na vysoce profesionální úrovni," dodal rodák z Gdaňsku.