Liberec doplnil semifinále, Ostrava ztratila postup i vážně zraněného kapitána

Liberec odvrátil vyřazení z play off v sobotu výhrou v Ostravě 3:1 a za stavu 2:2 v sérii měl dnes rychlý nástup. Od stavu 11:6 se domácím při servisu Šulisty povedla sedmibodová šňůra, ostravský kouč Jan Václavík často střídal, ale Duklu nezastavil.

Další těžká rána pro hostující celek přišla za stavu 4:4 ve druhé sadě. Reprezentační smečař Janků se po dopadu z útoku zhroutil k zemi a zřejmě si přivodil otevřenou zlomeninu kotníku. Zatímco putoval do nemocnice, týmy se krátce rozcvičily a liberečtí volejbalisté zápas dotáhli k jasné výhře.

Je to pro nás černý den, dnešek si každý z nás představoval jinak. Nepostoupili jsme a ještě se nám takhle špatně zranil hráč," posteskl si kouč Václavík. Přání brzkého uzdravení na dálku poslal Janků i liberecký trenér Michal Nekola. "Byla to hrozně těžká série, Ostrava nás dotlačila do pátého zápasu a vymačkala z nás všechno, co v nás bylo. Klobouk dolů před nimi," doplnil.

Do semifinále tak prošly nejlepší čtyři celky základní části. Série hrané opět na tři výhry začnou v úterý v Karlových Varech a Českých Budějovicích.