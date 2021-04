Házenkáři Karviné začali play off výhrou o sedm gólů nad Zubřím

Vítěz základní části extraligy házenkářů Karviná vstoupila do play off přesvědčivou výhrou na Zubřím 37:30. Jedenácti góly k prvnímu čtvrtfinálovému úspěchu přispěl Vojtěch Patzel, hostům nepomohlo 13 branek Lukáše Mořkovského. Druhé utkání série na tři vítězství se hraje v neděli.

Karviná navázala na vzájemné zápasy v dlouhodobé části, v níž svého tradičního rivala zdolala rozdílem jedenácti a osmi branek. Svěřenci Michala Brůny šli dnes do vedení 5:1 a patřil jim také závěr prvního poločasu, kdy Zubří odskočili sérií čtyř branek na 19:13. Po přestávce dokázali hosté snížit svou ztrátu maximálně na čtyři góly.

"Zubří se pokusilo ze začátku udělat tvrdší atmosféru, ale s tím jsme počítali. Se zápasem jsem spokojený," řekl kouč Brůna České televizi. "Náš výkon byl docela dobrý, až na vstup do utkání. To je naše stará bolest, že začínáme hrát až za stavu 1:5. A škoda závěru prvního poločasu. To se pak těžko dohání a stojí to strašně moc sil. Začali jsme tam panikařit a nedrželi se toho, co jsme měli hrát. Ale jsme mladý tým, od nás se toho asi moc nečeká," uvedl trenér Zubří Michal Tonar.

Další tři čtvrtfinálové zápasy se hrají odpoledne.