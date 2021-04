Kolín porazil USK i s navrátilcem Schilbem a je druhý v NBL

Reprezentant Schilb při návratu do české ligy stihl za 19 minut hry devět bodů a pět doskoků. Rodák z amerického Illinois, který přijal v roce 2015 české občanství, se vrátil do nejvyšší české soutěže po 12 letech. Jeho první střelou byla úspěšná trojka na 17:17 v konci první čtvrtiny, Pražané pak ještě do poločasu většinou vedli, ale po změně stran už pouze marně dotahovali.

"Je velká škoda, že jsme tenhle zápas prohráli. Mohli jsme se naladit na pozitivní energii a přivítat Blakea Schilba," litoval další náhradník Marcel Bátovský, s 16 body nejlepší střelec USK. V týmu soupeře dal o bod víc Lee Skinner.

Nymburk dovedl k páté soutěžní výhře nad Opavou v sezoně Martin Kříž, autor 18 bodů. Slezané vedli většinu prvního poločasu, ale ve druhém už pouze narůstala jejich ztráta. Na čtvrté porážce Středočechů z posledních pěti zápasů se podepsalo i 14 neproměněných šestek z 23 pokusů.

V Brně se odehrála přestřelka s lepším koncem pro Pardubice, které zvítězily 117:96 a rovněž včetně poháru vyhrály i pátý vzájemný duel v sezoně. Mají díky tomu ještě šanci páté Brňany předstihnout. Východočeši měli osm střelců s dvouciferným výkonem, trefili 14 trojek a jejich lídrem byl Tomáš Vyoral s 23 body, 10 asistencemi a šesti doskoky. Domácí Javion Blake dal 28 bodů.

Nadstavba basketbalové ligy mužů Skupina A1: 6. kolo: USK Praha - Kolín 63:76 (17:17, 33:36, 49:53) Nejvíce bodů: Bátovský 16, Proleta 10, Sehnal, Vyroubal a Schilb po 9 - Skinner 17, Pekárek 12, Wallace 9. 7. kolo: Brno - Pardubice 96:117 (30:26, 56:51, 79:85) Nejvíce bodů: Blake 28, Půlpán a Georgiev po 13 - Vyoral 23, Burnett 17, Dunans 16. 8. kolo: Nymburk - Opava 87:70 (18:20, 40:38, 65:51) Nejvíce bodů: Kříž 18, Palyza a Dalton po 13 - Gniadek 19, Kvapil 11, P. Bohačík a Slavík po 9.

1. Nymburk 28 27 1 2777:2157 96,4 2. Kolín 29 19 10 2521:2358 65,5 3. Opava 29 19 10 2501:2357 65,5 4. USK Praha 29 16 13 2284:2306 55,2 5. Brno 31 16 15 2561:2530 51,6 6. Pardubice 30 14 16 2452:2507 46,7

Skupina A2 - 10. kolo: Ostrava - Děčín 79:87 (16:18, 39:33, 60:59) Nejvíce bodů: R. Pumprla 19, Š. Svoboda a Prošek po 16 - Bradley 21, Šiška 18, Žikla 11.