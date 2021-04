Zubří kousalo, Karviná ovšem roli zvládla. Jsme smutní, ale hrdí, chválil tým trenér Tonar

Házenkáři Karviné jsou v semifinále play off

"Přestože jsem na sílu Zubří upozorňoval, že to bude tak těžký soupeř jsem nečekal," připustil trenér Karviné Michal Brůna. „Zubří na nás zvolilo taktiku osobního hlídání, kterou nás překvapili a museli jsme na to hledat protizbraň za pochodu. Byli jsme favorité série, proto byl ten tlak na nás obrovský. Věřím, že nás to do dalších zápasů posílí," uvedl Brůna.

„Poprvé jsem byl v týmu, který šel do play off jako favorit z prvního místa. V Dukle jsem tohle nezažil, musel jsem si na tu roli lídra trochu zvyknout," přiznával nejlepší karvinský střelec Vojtěch Patzel. „Zubří kousalo až do konce a museli jsme si sáhnout na dno sil. Celá liga si přála, abychom dnes vypadli, tak jsme jim udělali radost tím, že jsme postoupili," pousmál se reprezentant Patzel.

Karvinští se těžko srovnávali s tvrdou hrou Valachů. Trenér Zubří Michal Tonar ale nefér hru odmítal. „Pořád byli s něčím nespokojení. Nenabádal jsme kluky k nějaké tvrdé hře. Je to play off, to se bez důrazu hrát nedá. Jestli někdo ale potřebuje kapesník...," podivoval se Tonar.

„Té arogance ze strany Karviné tam bylo v některých momentech opravdu dost. Mrzí mě to, ti kluci nemají zapotřebí, aby se tak chovali. Ale už je to pryč. Jsme smutní ale jsem na své kluky hrdý. Tohle měla být nejkratší série, místo toho jsme klidně mohli jít dál my. S pokorou bereme každý úspěch. Nikdo asi nečekal, že budeme tak kousat," přiblížil Tonar.

Zatímco Karvinské čeká semifinále proti Lovosicím (úvodní utkání se hraje v neděli 18. dubna od 10.15 v Karviné), Zubří si zahraje společně s Frýdkem-Místkem, Kopřivnicí a Jičínem ve skupině o 5. až 8. místo. „Načerpali jsem teď hodně zkušeností. Každý si myslel, že nás přejedou ve třech zápasech, když nám Karviná v základní části dala dvakrát o deset gólů. Šli jsme do toho po hlavě, užívali jsme si to. Hodně si z toho do dalších zápasů i sezony vezmeme," řekl střelec Zubří Miroslav Jurka.

Semifinále házenkářské extraligy startuje v neděli 18. dubna. O finále se kromě duelu mezi Karvinou a Lovosicemi utká ještě Talent tým Plzeňského kraje s Duklou Praha (první utkání se hraje v sobotu 17. dubna od 12.30 hodin v Plzni).