Hermannová, Sluková - Behrensová, Ittlingerová 2:1 České plážové volejbalistky mají v Cancúnu jisté play off

Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou vstoupily vítězně do třetího a posledního turnaje Světového okruhu v Cancúnu. Nasazené jedenáctky porazily německou dvojici Kim Behrensová, Sandra Ittlingerová ve třech setech. O přímý postup do druhého kola play off budou české beachvolejbalistky hrát proti přemožitelkám Michaely Kubíčkové a Michaly Kvapilové.