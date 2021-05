Česko - Ukrajina 27:22 Házenkáři dali vítězné razítko na postup

Vítězné razítko na svůj postup na lednové ME dali čeští házenkáři, když v Brně po výbornému výkonu porazili Ukrajinu 27:22. V brance zářil 42letý Martin Galia, jenž dal navíc gól přes celé hřiště. Nejlepším střelcem reprezentace byl znovu Matej Klíma, tentokrát se trefil osmkrát.

Zleva Dmytro Ilčenko z Ukrajiny, Matěj Klíma z České republiky a Viačeslav Sadovyj z Ukrajiny během utkání kvalifikace ME.

Zleva Dmytro Doroščuk z Ukrajiny a Roman Bečvář z České republiky v utkání kvalifikace o postup na ME.

Zleva Matěj Klíma z České republiky a Dmytro Ilčenko z Ukrajiny v utkání kvalifikace ME v házené.

Dlouho to byla přetahovaná o jediný gól. Ještě ve 25. minutě platil stav 10:9, ale koncovka prvního dějství už jasně vyzněla pro české hráče, kteří účinně zatáhli obranu a dařilo se jim pálit z prostoru spojek. Především Bečvář s Klímou byli při chuti.

Reprezentanti si tak vybudovali náskok, který po skvělém vstupu do druhé půle vyšplhal až na rozdíl pěti gólů (17:12). Hodně tomu pomohl v obrovské pohodě chytající Martin Galia, jehož úspěšnost zákroků přesáhla čtyřicet procent a bral tím Ukrajincům vítr z plachet.

Václav Šálek, ČTK

„Chvíli nám trvalo, než jsme se chytli. Včas ale začala perfektně fungovat kompaktní obrana, kde to kluci báječně odmakali. Navíc přišli i na zjednodušení útočných akcí, dokázali tam urostlé ukrajinské chlapíky rozhýbat a trpělivě si počkat na tutovku," líčil český brankář, jenž se navíc podobně jako v Zaporoží dočkal vstřeleného gólu, když soupeř risknul power play.

Kdo si zahraje na ME 2022 (od 13. ledna do 30. ledna) Španělsko, Chorvatsko, Srbsko, Francie, Německo, Rakousko, Rusko, Česko, Portugalsko, Island, Slovinsko, Nizozemsko, Norsko, Bělorusko, Dánsko, Severní Makedonie, Švédsko, Černá Hora, Litva, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Śampionát budou hostit Budapešť, Szegéd, Debrecín, Bratislava a Košice.

I když české mužstvo pak téměř osm minut neskórovalo, Ukrajinci se nedostali blíž než na rozdíl tří branek. Čtvrthodiny před koncem byl stav 20:17, ale žádné drama se nekonalo. „Chtěli jsme si spravit dojem z toho zvláštního utkání na Faerech. Podařilo se nám soupeře přehrát, za mě to byl možná nejlepší výkon v celé kvalifikaci," říkal teprve 22letý Klíma.

Národní tým šel nezadržitelně za vítězstvím. „Co jsme chtěli, to jsme dokázali. Byl tam velký vnitřní duch celého mužstva. A jsem moc rád, jak nám Galoš pomohl z branky, to je nezastavitelná mašina," mínil kapitán Roman Bečvář. Soupeře na šampionátu se Češi dozví už po losu 6. května, ale je takřka jisté, že jej pořadatelé nasadí do základní skupiny v Bratislavě.

Kvalifikace ME 2022 házenkářů - skupina 3 v Brně Česko–Ukrajina 27:22 (14:11) Nejvíce branek: Klíma 8, Bečvář 6/3, Piroch, Jurka, Užek všichni po 2, Hrstka 2/1 – Tilte a Horiha po 4, Akimenko 4/1, Kozakevič 4/3, Burzak a Gančev po 2. Rozhodčí Nikolov a Načevskij (oba Mak.), sedmimetrové hody 4/4:7/4, vyloučení 7:3. Faerské ostrovy–Rusko 23:28 (11:12)