Trtíkovi by bylo líto, kdyby nemohl jet na šampionát. Ale rozchodil bych to, říká smířlivě

„Byl jsem příjemně překvapený, jak se nám tím vším podařilo proplout. Šlo mi o to, abychom udrželi určitou úroveň hry, což se s výjimkou zápasu na Faerských ostrovech, kde jsme prohráli za zvláštních okolností, povedlo. Zejména ta dvě vítězství nad Ukrajinci beru jako potvrzení, že jsme oprávněni úplně v pohodě jet mistrovství Evropy," říká Trtík.

Vlastní zásluhy na úspěšné kvalifikaci ale odmítá. „Kdepak, ani náhodou. Tady se nedá mluvit o trenérském úspěchu. To je spíš koučink, vytváření atmosféry v týmu. Myslím, že za ta léta už to umím a kluci se tomu nebránili," tvrdí Trtík. Reprezentaci převzal poté, co v lednu po odřeknutí účasti na MS v Egyptě museli skončit trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš.

Trtík byl ale jmenován jen jako dočasný kouč se smlouvou do konce kvalifikace. „Já už se dávno nechtěl pohybovat v těchto vodách, ale nyní jsem práci přijal jako svou zodpovědnost vůči české házené a moc mi v tom pomohli i samotní hráči. Je to určitá čest i pocta pro každého trenéra, když může kormidlovat tuhle vlajkovou loď," vysvětluje 60letý kouč.

Není ale zatím jasné, zda bude u národního týmu pokračovat. „Je to padesát na padesát. Ne, že by mi to bylo jedno, to bych machroval a byl pokrytec. Hrozně by mě potěšilo, kdyby padlo rozhodnutí, že zůstává celý realizační tým. Mančaft je momentálně skvěle poskládaný. Je v něm dobrá chemie, perfektní vztah, spousta talentovaných hráčů a perspektivně je to dobře našlápnuté. Ale jsem připraven i na variantu, že někdo na svazu řekne, že končím, i když by mi to bylo líto. Ale rozchodil bych to," prozrazuje Trtík.