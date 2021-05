České jedničky Schweiner s Perušičem mají Tokio matematicky pod kontrolou

Pod vysokou sítí v Ostravě nebudou scházet ani nejlepší české páry. „V tuto chvíli máme v žebříčku komfortně usazený pár Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří by už o olympijskou vstupenku neměl přijít. Také nejlepší česká děvčata Markéta Nausch-Sluková a Barbora Hermannová se v žebříčku posunuly a aktuálně jsou na postupovém místě. Ostrava pro ně může být klíčovým turnajem," uvedl předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Jistotu olympiády zatím nemá ani jeden český pár. Oba jsou třinácté, do Tokia pojede šestnáct nejlepších. „Jsme velmi blízko. Matematicky to máme pod kontrolou. Přijít bychom o místo mohli snad jen tehdy, kdyby čtyři týmy za námi v posledních dvou turnajích v Soči a v Ostravě skončily na prvních třech místech, což je nepravděpodobné," vzkazoval ze soustředění na Tenerife Ondřej Perušič.

Pořadatelé turnaje zatím chystají turnaj bez diváků, jsou ale připraveni i na variantu s fanoušky na tribunách. „Vládní opatření se velmi rychle mění a jsme připraveni na veškeré varianty. Naději nám dává přítomnost diváků na fotbalových a hokejových utkáních. Pracujeme s touto možností a situaci řešíme Národní sportovní agenturou a Ministerstvem zdravotnictví," uvedl ředitel čtyřhvězdičkového turnaje Martin Duka.

Fanoušky v zádech si pochopitelně přejí i Češi. V Ostravě se představí tři ženské a tři mužské dvojice. „Diváci nám před dvěma lety, kdy se hrálo naposledy, výrazně pomohli do finále. Atmosféra v Ostravě byla fantastická a moc by nás mrzelo, kdyby lidé nemohli přijít. Ale vzhledem k situaci by se to dalo pochopit a nezbývalo by nám nic jiného než potěšit diváky u obrazovek," uvedl David Schweiner.