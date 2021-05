Paravolejbalisté už chtějí začít hrát. Omezení má negativní vliv na psychiku

Slovinsko, Polsko, Itálie nebo Maďarsko, Francie... Tady všude se už trénuje uvnitř, dlouhodobě. To v České republice bude možné využívat vnitřní sportoviště od pondělí, ale pouze v režimu dvou hráčů do 18 let. „To pro nás prakticky nic neřeší. Potřebujeme trénovat ve dvanácti nebo minimálně ve čtyřech lidech. Tam už nějakou souhru můžete řešit. Jinak to nemá cenu," doplnil Radek Hacaperka, který nechápe, proč amatérský sport tak dlouho nejde výrazněji rozvolnit. Tím spíše u handicapovaných lidí.

„Řada z nás je už stejně proočkovaná. Teď jsme frustrováni, hlavně z toho nepochopení ze strany státu. Nerozumím tomu, proč si úřednici z ministerstva zdravotnictví nebo epidemiologové neuvědomují, že handicapovaným lidem sebrali klíčový nástroj pro posilnění psychiky a imunity. Je to obrovské zklamání," doplnil Hacaperka, který na volejbalovém svazu odpovídá za rozvoj tohoto dynamického sportu.. „V Česku je mezi handicapovanými sportovci sice stále populární sledge hokej, ale paravolejbal se také čím dál víc prosazuje.. Není zdaleka tak finančně náročný, zároveň je velmi rychlý a založený především na týmové spolupráci a zábavný."

Zápasy paravolejbalu se v Česku pořádají už více jak pět let. Hřiště je menší a síť nižší než u standardního volejbalu. Zmenšený prostor ale nabízí velkou dynamiku a rychlé výměny. Uplatní se zejména amputáři, zároveň mohou hrát handicapovaní společně se zdravými hráči. Na mezinárodní úrovni jsou v akci pouze handicapovaní sportovci. Česká republika má v paravolejbalu i reprezentační tým mužů.

„Jenže už několik měsíců nemůžeme trénovat. Naopak v řadě zemí Evropy, u našich přímých konkurentů, to možné je. Tento fakt nás velmi znevýhodňuje pro evropský šampionát, který se má v letošním roce konat na podzim v Turecku," zdůrazňuje Hacaperka, který bude opět v sobotu kandidovat ve volbách do vedení Českého volejbalového svazu. „Cíl mám jasný – ještě dále posouvat tento sport u nás. Rádi bychom vytvořili ještě jeden nebo dva týmy v dalších regionech. A také je zde mnoho nápadů v rámci charitativních činností, které by bylo dobré na platformě volejbalu sjednotit a koordinovat."