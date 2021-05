Házenkáři Plzně si v pátém zápase vybojovali postup do finále

Do klíčového boje o postup vstoupila v Plzni lépe Dukla, která si dvěma předchozími výhrami vynutila prodloužení série. Po pěti minutách hry vedla 4:0 a náskok si udržovala do poloviny prvního poločasu. Teprve pak Talent dokázal dotáhnout a ve vyrovnaném boji postupně překlopil skóre ve svůj prospěch.

"Zápas byl hrozně náročný fyzicky i psychicky. Jsem rád, že i když jsme zaspali začátek, dokázali jsme se dostat do zápasu a sílou celého mančaftu jsme to dotáhli do vítězného konce. Milan (Škvařil) měl pár úspěšných ran za sebou, dostal nás zpátky, pomohlo to. Pak už táhl celý mančaft," řekl České televizi Michal Tonar, autor pěti plzeňských branek.

Karviné stačily v sérii s Lovosicemi čtyři zápasy. Duel o zlato tak bude mít stejné složení jako v posledních dvou dohraných ročnících v letech 2018 a 2019. Série začne za týden. "Uvidíme, kdo bude mít více sil a štěstí. Doufám, že to budeme my," přál si Tonar.