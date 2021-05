Ukrajinec, Američan i český reprezentant. Volejbaloví Lvi mohutně posilují

Čtvrté místo v extralize. A k tomu semifinále Challenge Cupu. Tohle pražským Lvům nestačí, ambiciozní volejvalový klub chce víc! Proto za „požehnání" statistické aplikace SmartVolley přivádí do týmu čtyři posily – dva cizince a dva Čechy. „Naším primárním cílem bylo udržet kádr pohromadě. Jsme rádi, že se nám podařilo zachovat kontinuitu základní osy," uvádí trenér Tomáš Pomr. Dalším úkolem bylo nahradit odcházejí borce. „Do týmu bylo třeba dostat více zkušeností, herního entuziasmu a přirozené bojovnosti," doplňuje.

Lvy opouštějí dva blokaři a jeden smečař – Petr Špulák, Jiří Král a Matej Paták. „Děkujeme jim za odvedené služby a přejeme všechno nejlepší do dalšího sportovního i volejbalového života," říká Pomr. Kromě zmiňovaného trojlístku se vrátí do béčka libero Josef Havlas, blokař Jan Charvát a smečař Ladislav Toman. „Věříme, že se rozeběhne 1. liga, kde by měli mít velké vytížení a vyhrát se tam," sděluje kouč. Podobná šance se otevře i dalším mladíkům z áčka – smečaři Janu Vodičkovi a liberu Matyáši Ježkovi.

Pražanům se tak rozpadla blokařská část sestavy. Zůstal vlastně jen hvězdný Srb Alex Nedeljkovič. „Šli jsme cestou dobrých obranářů s výbornými parametry a super útokem," nastiňuje Pomr požadavky. Vysoké nároky splnili dva cizinci, které však čeští fanoušci dobře znají z působení v extralize. Ukrajince Valerije Todua z Českých Budějovic, kde byl v sezonách 2016/17 a 2018/19 oporou mistrovských týmů, Američana Matta Augustu z Brna a Beskyd.

Sbrský volejbalista v dresu pražských Lvů Aleksandar Nedeljkovič.

Foto: Lvi/David Kratochvíl

„Valerij je výborně narostlý (207 cm), skvělý útočník a mimořádný bojovník. Na hřiště přinese pozitivní energii," slibuje si trenér. „I Matt je vysoký (206 cm), navíc vynikající obranář," charakterizuje jej. Silnou trojici chce v základní části rovnoměrně střídat.

Mezi smečaři zůstali po odchodu Patáka pro změnu reprezentanti Srbska Stefan Skakič a Austrálie Luke Smith. V kádru je i odchovanec Jan Vodička. K nim nyní přichází další Čech, čtyřiadvacetilet Daniel Čech ze Zlína. „Sledujeme ho delší dobu. Herně pořád roste, cítíme u něj obrovský potenciál k tomu, aby se z něho stal vynikající smečař," popisuje Pomr. „Má dobré skokanské dispozice, kvalitní servis, umí útočit a v poslední době zlepšil i přihrávku, která byla jeho slabší činností," vypočítává kouč.

Velká ryba – jednička národního týmu

Pomr se nakonec rozhodl sáhnout i mezi libera. Lvi na tomto postu v uplynulé sezoně disponovali suverénně nejmladší a logicky i nejméně zkušenou dvojicí z celé extraligy. „Naskytla se nám možnost posílit, a tu jsme využili," líčí trenér. Do klubu zamíří Milan Moník. Třiatřicetiletá jednička národního týmu působila v Příbrami, na Kladně a naposledy v Beskydech. „Jde o bojovníka s touhou po vítězství, který umí výborně organizovat tým," míní Pomr, jenž nechce zapomínat ani na talentovaného Ježka. „Milan pomůže i Jéžovi, vytvoří silnou dvojku. Vedle něj může růst a odkoukávat emoční stránky hry."

Všechny posily jsou prý prověřeny z více zdrojů. Pražané sestavují mužstvo v poměru cena/výkon, k tomu jim slouží vlastní statistická aplikace SmartVolley. „Ověřuje nám data, výborně vyhodnotí volejbalovou stránku věci. Dělá nám takový předvýběr," vysvětluje trenér. Důležitý je samozřejmě i charakter hráče a jeho zkušenosti. „Tým je třeba vhodně vyvážit," zdůrazňuje Pomr. Jak se vše podaří sladit, to se uvidí v příští sezoně. Nyní na Lvy čekají dovolené a reprezentační srazy. Přípravu klub zahájí na začátku srpna, první kolo extraligy je naplánováno na 28. září.