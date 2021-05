Těžký los! Volejbalisté mají na ME ve skupině Itálii i slovinské vicemistry

"Je tam pár těžkých týmů, ale náš cíl to nemění. Chceme se dostat mezi čtveřici a postoupit do osmifinále. Máme tři měsíce na přípravu, abychom předvedli co nejlepší výkony," řekl k losu český univerzál Jan Hadrava z Minsku, kde se Češi chystají na vstup do Evropské ligy.

Z každé ze čtyř základních skupin postoupí do play off čtyři celky. V Polsku budou dějišti Krakov, Gdaňsk a Katovice, kde se uskuteční semifinále a boje o medaile. Estonským hostitelem bude metropole Tallinn a ve Finsku se bude hrát v Tampere.

Na minulém šampionátu vypadli čeští volejbalisté v Antverpách s pozdějšími mistry Evropy Srby v osmifinále a obsadili 13. místo. Před dvaceti lety se hrálo celé mistrovství Evropy v Ostravě a Češi tehdy skončili těsně pod stupni vítězů. V boji o bronz podlehli Rusům 2:3.