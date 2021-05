ČR - Turecko 1:3 Češi začali Evropskou ligu prohrou

Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy porážkou. Výběr trenéra Jiřího Nováka nestačil na úvod prvního turnaje skupiny C v Minsku na Turecko a vítězům soutěže z roku 2019 podlehl 1:3 po setech 19:25, 25:22, 21:25 a 21:25. V sobotu se volejbalisté utkají s domácím Běloruskem a v neděli s Portugalskem.

Češi měli problém krotit turecký servis, především rány 211 centimetrů vysokého univerzála Adise Lagumdziji, který dal pět es a s 25 body byl nejlepším hráčem utkání. Horší přihrávka znamenala i problémy v útoku a třináct úspěšných bloků soupeře.

"Pro nás po dlouhé době první oficiální zápas. Bereme to jako měření s evropským top levelem. Ukázalo nám to i chyby. Spokojen jsem s nasazením celého týmu. Bohužel, herní vyspělost byla na straně soupeře," uvedl kouč Novák v tiskové zprávě.

Ve vyrovnaném první setu nezvládli volejbalisté koncovku a od stavu 19:19 prohráli šest míčů v řadě. Ve druhé sadě se povedlo v závěru střídání, ze servisu bodoval Jan Galabov a tým poté srovnal na 1:1 na sety. Ve zbylých dvou sadách už ale Češi za soupeřem zaostávali.

"Byl to takový výkon nahoru dolů. My krajánci jsme mohli zahrát lépe. Turci líp podávali, byli trpělivější," řekl Jan Hadrava, s 24 body nejúdernější český hráč. "Šance jsme měli, ale poté, co jsme v prvním setu nezvládli koncovku, tak jim se pak lépe hrálo a svým způsobem kontrolovali utkání. Rozdíl mezi námi nebyl velký, ale k výhře to nestačilo," dodal.

Na palubovce se vystřídala skoro celá lavička. "Po celou dobu jsme nedokázali vytvořit dostatečný tlak podáním. Dobře přihrávali naší plachtu i těžší podání. V koncovkách byli ve všech činnostech lepší a dokázali v nich sety dohrát," řekl Galabov.

Druhý dnešní zápas mezi Běloruskem a Portugalskem byl přeložen na pondělí.

Druhý turnaj odehrají volejbalisté v portugalském městě Santo Tirso od 4. do 6. června a do Final Four v Belgii postoupí vítěz skupiny.