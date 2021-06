Ostrava a pak Tokio. Perušič se Schweinerem se už učí japonská slovíčka

„Už jsme shodou okolností měli jeden malý japonský kurz, takže nějaká slovíčka, i když jen ty odbornější, trochu známe. Ale budeme muset na japonštině do odjezdu ještě zapracovat," smál se Schweiner, když mu jeho parťák dáreček předával. „Ale japonské nadávky neznáme. Učili jsme se jen slušné a formální věci. Zatím," dodával Schweiner.

Nejlepší český mužský pár si na třetím ročníku čtyřhvězdičkového turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open může jen polepšit. O hlavní cíl sezony, kterým je start v japonském Tokiu, už nepřijdou. „Tohle je samozřejmě super. Když jsme se připravovali na tuto sezonu, tak jsme věděli, že sice držíme olympijskou pozici, ale budeme o ni muset do tohoto posledního turnaje bojovat. Povedly se turnaje v Kataru a Mexiku a nyní jsme v pozici, kdy se nemusíme prát o poslední místa. Moc si to užíváme," uvedl 26letý Perušič.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner před turnajem Světové série v Ostravě

Sport.cz

V úvodním ročníku turnaje v roce 2018 „Perun" s „Dejvem" sbírali zkušenosti mezi světovou špičkou, o rok později prošli až do finále, a protože se v minulém roce nehrálo, bude nejlepší český mužský pár finálovou účast obhajovat. Nenastal čas v pod vysokými pecemi turnaj ovládnout?

„Nebudeme zastírat, že by takový vrchol na konci olympijské kvalifikace nebyl hezký. Ale těch týmů, které v Ostravě myslí na medaile, na vítězství, je opravdu hodně. Ostatně i kvalifikace je tak nabitá super týmy, že budeme rádi, když prolezeme ze skupiny," brzdil optimismus Schweiner.

K favoritům budou jistě patřit Katařani Šaríf Janus a Ahmed Tidžan, kteří českou dvojici přehráli nedávno v Soči. „Vezou se tuto sezonu na neuvěřitelné vlně. Udělali obrovský skok a dokazují to po celý rok. Čtyřikrát byli ve finále, dvakrát vyhráli. O to více si vážíme výhry na jejich domácí půdě ve čtvrtfinále, kdy se nám podařilo je nějak zázračně porazit. Teď s nimi bude těžké hrát," nastínil Schweiner.

„Kvalitních týmů je v Ostravě spousta. Kromě Katařanů třeba Norové Anders Mol a Christian Sorum. Diváky atraktivní volejbal hraje italská dvojice Carambola - Rossi, nebo Poláci Kantor a Losiak," připojil lákadla turnaje Perušič.

Češi do turnaje vstoupí ve čtvrtek zápasy ve skupinách. „Jsme moc rádi, že se podařilo ten turnaj zorganizovat, protože nad všemi turnaji v této sezoně viselo hodně otazníků. Navíc se sem podařilo dostat alespoň limitovaný počet diváků. Moc si to užíváme. Turnaj v Ostravě byl vždycky výborně zorganizovaný a my jsme si ho vždycky moc užili. Doufám, že navážeme na ty dobré výkony z minulých let a diváky potěšíme nějakým pěkným výsledkem," řekl Ondřej Perušič.