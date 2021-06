Kubíčková s Kvapilovou stále žijí olympijský sen. Hrát o něj budou v Haagu

Hlavní pozornost bude upřena na české jedničky Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem a Barboru Hermannovou a Markétu Nausch Slukovou, které už mají účast na olympiádě v Tokiu jistou. O dobrý výsledek se ale pokusí i zbývající české týmy Václav Berčík – Jan Dumek, Patrik Maňas – Jiří Sedlák, Martina Williams – Marie Sára Štochlová a Michala Kvapilová – Michaela Kubíčková.

Pro poslední pár je turnaj pod ostravskými vysokými pecemi přípravou na finále Kontinentálního poháru v nizozemském Haagu, v němž by si Kvapilová s Kubíčkovou rády vybojovaly účast na červencových olympijských hrách v Tokiu.

„Ostrava je jedna z posledních šancí si naostro vyzkoušet, co jsme té přípravě daly a co můžeme ještě upravit do finále Kontinentálního poháru na konci června. Proto jdeme do turnaje s odvahou, nadšením a těšíme se, že si zahrajeme znovu před českými diváky," uvedla Michala Kvapilová.

Michala Kvapilová v akci

FIVB.com

„Chceme určitě postoupit ze skupiny a dál se uvidí. Velkou výhodou bude, že tu budou diváci, kteří nás poženou dopředu," přidala se Michaela Kubíčková před úvodním zápasem turnaje proti Američankám Alexandrou Klineman a April Ross.

V Ostravě se bude chtít český pár číslo dvě především dobře naladit před pro ně klíčovým turnajem v Haagu. „Půjdeme do toho naplno. V Ostravě se poměříme světovou špičkou, naopak ve finále Kontinentálního poháru to ze začátku budou spíše týmy ze středu žebříčku. Takže uvidíme, jak na tom jsme poté specifické přípravě, kterou jsme absolvovaly různě po světě," nastínila Kvapilová.

„Každá zkušenost a každý dobře odehraný, nejlépe vítězný zápas pro nás bude hodně důležitý do kontinentálního finále, kde si to ty týmy rozdají o postup na olympijské hry," doplnila Kubíčková.

Ideální pro ně bude nahnat soupeřům skvělými výkony strach. „Přesně tak. Domácí turnaj je dobrý i v tom, že tu máme naše fanoušky, může nám to pomoct v sebevědomí. Doufám, že tady urveme nějaká vítězství a pohodu si přeneseme do finále Kontinentálního poháru," přála si Kvapilová, kterou bude v Ostravě tradičně povzbuzovat téměř kompletní rodina v čele s basketbalistou Opavy, bratrancem Miroslavem Kvapilem.

„Budou tu všichni, strejda, bratranec... Hned, jak se otevíral prodej lístků, tak jsem si dělala srandu, že tu snad nebude jenom moje rodina... Naštěstí nebude, ale přijedou ve velkém počtu," prozradila Kvapilová.