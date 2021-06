Růžový slon probral české jedničky. Místo čocht přišly hřebíky!

První set byl v podání Markéty Nausch Slukové s Barborou Hermannovou blízko beachvolejbalové dokonalosti, jenže pak jim vytáhlé Rusky Ksenija Dabižová s Darjou Rudychovou zatopily. Dostaly se do šestibodového vedení a nejlepší český pár ze sebe musel vydat to nejlepší, aby předkolo play off na ostravském turnaji úspěšně ukončil ve dvou setech. Osmifinále proti Švýcarkám Tanje Hüberlhové a Nine Betschartové je čeká ještě dnes od 16.40 (živě na ČT sport).

Markéta Nausch Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová v Ostravě postoupily do play off.

S Ruskami jste už v březnu na turnaji v Dauhá vyhrály první set, ale pak odcházely poražené. Neožily nepříjemné vzpomínky?

Hermannová: Nejvtipnější je, že jsem to řekla po tom prvním setu…

Sluková: Jak se tomu v angličtině říká pink elephant in the room (růžový slon v místnosti). Když na něco nechcete myslet, ale stejně to řeknete a pak se to stane… Jasně, taky mi to problesklo a hrozně mi to pomohlo. Protože v Dauhá jsem nebyla spokojená, jak jsme zareagovaly na vítězství v prvním setu, a ve druhém jsme si zápas nechaly utéct, když ony změnily taktiku a my se neadaptovaly. Pro mě to bylo trochu deja vu a připomněla jsem si, že v tom momentu je strašně důležitá disciplína a že potřebujeme zariskovat trochu víc. To bych viděla jako pozitivní připomínku, že jsme dokázaly reagovat líp než v Dauhá.

Hermannová: Jsem ráda, že to Markéta takhle vnímala a vytáhla mě nahoru, protože jinak bychom asi prohrály.

Markéta Nausch Sluková (na příjmu) a Barbora Hermannová v duelu s ruskými soupeřkami v Ostravě.

OBO 2021/Vlastimil Vacek, Právo

Co jste změnily, že jste náskok Rusek stáhly, a otočily?

Hermannnová: Přišlo mi, že jsme je na začátku druhé sady ani nezatlačily tolik servisem.

Sluková: My riskovaly a kazily na servisu v té části, kdy jsme se snažily je dohnat.

Hermannová: Plus jsem volila na útoku údery, že mi soupeřka buď jednoduše odstoupila a chytla to hezky do košíčku, nebo jsem zahrála jednoduchý balon. Nebyly jsme schopné to složit na první dobrou, ony zahrály pěkné ostré servisy…

Pak vám ale přesný servis začal vydatně pomáhat.

Hermannová: Přesně tak, to byla ta druhá taktika, když nám servis začne jít a vrátíme se k základním věcem, které každé z nás sedí.... Takové to: „Maki běž na střed a dej jim to tam do kouta“.

I z ochozů se občas ozvalo „Chceme vidět smeč“.

Hermannová: To jsem neslyšela, ale zní to úplně stejně v mé hlavě. Říkala jsem si, proč tady čochtáš nějaké údery po lajně, místo, abys to tam zabila hřebíkem…

Teď vás čekají Švýcarky Hüberliová s Betschartovou…

Sluková: Jsou poměrně mladý tým, ale už spolu hrají několik let, byly předloni bramborové na mistrovství světa, teď skončily v Soči stříbrné. Dostávají se do rytmu, jsou vyhrané. Jedna vysoká blokařka, druhá šikovná rychlá polařka, pro nás hodně náročný soupeř. Hrají hezkou, systematickou hru, zatímco my jsme spíše balonové typy. Úplně nám jejich hra nesedí. Důležitý pro nás bude zase servis, který je proti každému týmu má na této top úrovni potřeba, protože hrajeme s menším blokem a soupeřky potřebujeme zatlačit.