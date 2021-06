Česko - Bělorusko 2:3 Volejbalistky na závěr bojů ve skupině Evropské ligy podlehly Běloruskám

Volejbalistky na závěr skupiny Evropské ligy prohrály v obměněné sestavě s Běloruskami 2:3 po setech 22:25, 18:25, 25:20, 25:21 a v tie-breaku 8:15. Češky měly už před zápasem jisté prvenství ve skupině C a postup do Final Four.

"Rozhodl jsem se dát šanci hráčkám, které se doposud do hry moc nezapojovaly. Ze začátku na nich byla vidět nervozita, ale jsem pyšný na to, jak zabojovaly a zápas dovedly do pátého setu. Výsledek mohl být sice šťastnější, ale holky mi ukázaly, že s nimi můžu počítat v nadcházejících zápasech," řecký trenér českého výběru Jannis Athanasopulos v tiskové zprávě.

Po dvou ztracených sadách se volejbalistkám povedl díky podání Lucie Nové vstup do třetího setu. Za pomoci videa se dostaly do vedení 21:20 a o zisku sady rozhodla na servisu Pavlína Šimáňová, která mimo jiné zaznamenala dvě esa. I ve čtvrté sadě Češky získaly od začátku bojovností náskok, který do konce bezpečně udržely.

V rozhodujícím setu se povedlo lépe začít Běloruskám a po přímém bodu z podání se ujaly vedení 2:0. Češky sice srovnaly, ale pak se neprosadila přes blok Šimáňová a Eva Svobodová měla přešlap. Po útoku Lucie Nové do zámezí byl stav 5:10 a tie-break už Češky nezvrátily.

Volejbalistky si ve skupině připsaly čtyři výhry a dvě porážky v pěti setech. Final Four se uskuteční 19. a 20. června v bulharském městě Ruse. Předloni Češky slavily celkový triumf a o rok dříve získaly stříbro. Loni se soutěž kvůli koronaviru nekonala.