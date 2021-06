Dívky Arrows se vrátily do extraligy s Japonkami i buldokem z Texasu

Těžkou hlavu z porážek v Ostravě nemají, v extralize chtějí být hlavně vidět. I proto trenér Pavel Burkovič tým, který tvoří talentované mládežnické reprezentantky, doplnil zajímavými oporami ze zahraničí. Vidět by měly být japonská nadhazovačka Mariko Goto (22 let) a stejně mladá krajanka, chytačka Kyo Morita (22).

O posilách z Japonska přemýšlel Burkovič už před minulou sezonou. „Za polské Žory hraje už tři sezony Sameshima Yuko, chtěli jsme postoupit a potřebovali jsme vyztužit nějaké posty. Napadlo mě, že by nám mohla doporučit kvalitní hráčky," řekl Burkovič.

Postup do extraligy jeho hráčky zvládly i bez zahraničních posil, které se v Ostravě objevily až nyní. „Softballové výrazy jsou univerzální, domluvíme se v klidu. Navíc holky jsou šikovné a vstřícné, dobře k nám zapadly. Jenom pivo jim nejede, jakémukoliv alkoholu se striktně vyhýbají," vtipkoval trenér.

V Evropě jsou japonské softbalistky poprvé a nejvíce je překvapila fyzická připravenost českých hráček. „Z toho jsme byly v šoku," přiznala Kyo Morita. „Holky dohodí dál, i údery pálkou jsou mnohem silnější. V Japonsku je to spíš technicky propracovanější," dodala.

Do Ostravy se ze zámoří vrátila také odchovankyně klubu Barbora Saviola, která v uplynulé sezoně za texaský Howard College Hawks nasázela 30 homerunů. Žádná ze softballistek jich v univerzitní soutěži NJCAA Divize I nepředvedla víc. „Bára je buldok!" hlásí Burkovič. „Znám ji od žaček, je pracovitá, cílevědomá a skromná. Těším se, že posílí náš útok a zvýší konkurenci ve vnitřním poli," upozornil Burkovič

Ambice přes nevyvedený start nováček neskrývá. „Nejdeme do extraligy, abychom ji jen udrželi," řekl Burkovič. „Věřím, že jsme připraveni bojovat do čtvrtého místa. Do tří let bychom rádi hráli o titul. Jsme nováček, ale ne slabý tým," zdůraznil.