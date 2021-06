Trenérka Drešerová a její Lvice zvládly pandemii na jedničku

Stála u prvních krůčku hvězdných olympioniček Kristýny »Kiki« Kolocové a Markéty »Maki« Slukové a jednoznačně se zapsala do historie českého plážového volejbalu. „Jsou to moje holčičky ze školy, členky jedné z prvních přípravek, kterou jsem vedla," prozrazuje finalistka sportovně-společenské akce Díky, trenére, učitelka ze FZŠ Brdičkova a členka oddílu Lvi Praha. Právě tam v roce 2019 založila dívčí složku. „Už jsem se nechtěla dívat na to, jak nejtalentovanější holky odcházejí do Olympu a tři čtvrtiny končí," líčí Drešerová, která připravila pro projekt Díky za VZPruhu (Všeobecné zdravotní pojišťovny) pohybovou výzvu.