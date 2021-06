Itálie - Česko 83:71 Basketbalisté podruhé na turnaji v Hamburku prohráli

Tým Ronena Ginzburga, který stále nemá k dispozici své hlavní hvězdy Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Jaromíra Bohačíka nebo Vojtěcha Hrubana, vstoupil do utkání lépe než o den dříve s Německem (62:95) a od úvodu držel s Italy vyrovnané skóre. Pomáhal tomu i Patrik Auda, který se vrátil po zranění. Přestože Češi v závěru první čtvrtiny prohrávali 17:22, dokázali ještě do konce úvodní části vyrovnat.

Ve druhé čtvrtině však už nebyla hra tak plynulá a časté přerušování sedělo spíše soupeři. Ginzburgův výběr doplácel zejména na ztráty, kterých udělal do poločasu 13 oproti čtyřem italským. V závěru navíc protivník utekl do dvojciferného náskoku. Po nesportovním faulu Ondřeje Balvína nejprve proměnil dva trestné hody Nicoló Melli a následně přidal trojku Michele Ruzzier. Do kabin Češi odcházeli se čtrnáctibodovou ztrátou.

Český tým nezachytil ani začátek třetí části a Italové šňůrou 11 bodů zvýšili až na 60:35. V průběhu čtvrtiny navíc dohrál kvůli pěti faulům Auda. Korekce výsledku přišla až v závěrečné desetiminutovce, kdy na palubovce dostali větší prostor Kovář či Zídek. Češi i díky jejich příspěvku nakonec snížili na konečných 71:83.