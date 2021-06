Trenér Trtík bude pokračovat u reprezentace házenkářů minimálně do lednového ME

Tomu se líbil herní projev českého týmu pod Trtíkovým vedením při jarní kvalifikaci o postup na evropský šampionát. Zkušený kouč, který vedl národní tým v letech 2002 a 2005, se tehdy vrátil na lavičku v obtížné situaci po odvolání trenérské dvojice Jan Filip, Daniel Kubeš. Ta doplatila na to, že Česko kvůli rozsáhlé nákaze koronavirem odřeklo svou účast na mistrovství světa.

Omlazený český tým ve skupině s Ruskem, Ukrajinou a Faerskými ostrovy získal už dvě kola před koncem postupovou jistotu. "Kluci to i přes náročný program, co měli, zvládli perfektně. Ta házená se mi líbila a možná to byla nejlepší házená za poslední dva roky," ocenil Zdráhala.

Už po svém zvolení v polovině března měl nedávný reprezentační kapitán jasno, že v případě postupu bude chtít Trtíka u národního týmu udržet. "Ten plán jsme měli předem. Nedávali jsme ho ven, ale věděli jsme, že pokud postoupíme, tak trenér bude pokračovat," prozradil šéf svazu.

Šedesátiletý Trtík byl po kvalifikaci připravený na obě varianty. "Nemám problém sundat kopačky z hřebíku, obout si je jako teď a jet s nimi (na Euro). Je tu dobrá chemie, dobrý vztah mezi hráči, spousta talentovaných hráčů. Perspektivně je to dobře našlápnuté," řekl v květnu.

Euro ho lákalo i pořádajícími zeměmi. "Udělalo by mi to obrovskou radost i proto, že jsem se narodil na Slovensku, začínal jsem tam. Český a slovenský národ mají hodně blízko k sobě. Je to určitá čest a pocta pro každého trenéra, když může kormidlovat vlajkovou loď na evropském šampionátu. Mrzelo by mě, kdybych skončil, bylo by mi to líto. Ale rozchodil bych to, uměl bych s tím žít. Ale hrozně by mě potěšilo, kdyby to rozhodnutí padlo, že vše zůstává. Myslím, že i realizační tým je momentálně poskládaný úplně skvěle," dodal tehdy.

Nyní má Trtík má smlouvu do konce ledna. Není ale vyloučené, že bude pokračovat i po ME, v jehož základní skupině se Češi utkají s obhájci titulu Španělskem, úřadujícími vicemistry světa ze Švédska a Bosnou a Hercegovinou. "V současné době je jasné, že trenér Trtík bude do konce ledna, a potom se uvidí. Máme dlouhodobou vizi. Chtěli bychom pak navázat koncepčně, aby mužská složka byla propojená s juniorskými reprezentacemi. Už teď jsme v kontaktu s některými trenéry, abychom tu vizi dokázali naplnit," dodal Zdráhala.