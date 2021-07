Basketbalisté se těší na olympijský kroj. Slovince odmítli, raději budou doma trénovat

Sotva čeští basketbalisté v zámoří oslavili historický postup na OH, už museli začít spřádat plány na Tokio. Z kanadské Victorie cestují domů přes Vancouver a Frankfurt nad Mohanem a po dnešním večerním návratu si dopřejí pět dnů volna spojených s nařízenou karanténou.

Hotovo! Čeští basketbalisté oslavují postup na olympijské hry do Tokia. Tam postoupili po drtivé výhře nad Řeckem.

Trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg reaguje na situaci během zápasu s Řeckem. Češi jednoznačně vyhráli a postoupili na OH do Tokia.

Basketbalisté vyřídili Řecko a probojovali se na olympiádu do Tokia. Na snímku Ondřej Balvín chytá přihrávku, Řek Georgios Papagiannis se jej snaží neúspěšně brániit.

K postupu na olympijské hry do Tokia pomohl českým basketbalistům v souboji s Řeckem i Blake Schilb.

Pak už reprezentantům začne blesková olympijská příprava. Nabídku na utkání od Slovinska národní tým odmítl, přednost dá domácímu soustředění. „Využijeme toho, že konečně můžeme být všichni spolu, což před kvalifikací nešlo a ten čas nám chyběl," uvedl manažer národního týmu Michal Šob.

„Šest tréninkových dnů doma upřednostníme před herní praxí. Realizační tým se shodl, že zápasové vytížení nám při hektickém běhu dní chybět nebude, důležitější bude zapracovat na vyladění souhry mužstva," naznačil Šob.

Už před kvalifikací muselo být směrem k Tokiu všechno vyřízeno tak, jako by basketbalisté byli členy české olympijské výpravy. „Papírově je naštěstí naše účast kompletně nachystaná. Šéf mise Martin Doktor vychází maximálně vstříc, abychom dodrželi deadline pro všechny dokumenty, teď jen musíme všechno kolem basketbalistů aktualizovat. A hlavně si v Chuchli vyzvednout naše kroje," těšil se Šob na fasování oficiálního oblečení.

Kapitán Tomáš Satoranský přiznal, že po olympijské účasti toužil jako kluk snad ještě víc než po působení v NBA a je proto ohromně pyšný na celý národní tým, který kvalifikačním triumfem v kanadské Victorii vrátil tuzemský mužský basketbal po 41 letech na OH. „Zní mi to jako pohádka. Znamená to pro mě strašně moc tam jet a reprezentovat svou zemi na největší sportovní akci," řekl nejužitečnější hráč turnaje.

S průměrem 16 bodů na zápas byl rozehrávač Chicaga stěžejní postavou národního týmu i na olympijské kvalifikaci. „Vůbec není důležité, jak jsem hrál individuálně. Samozřejmě, že jde o příjemné ocenění, ale my se dostali na olympiádu, to je přece naprosto úžasné," dodal Satoranský.

Čeští basketbalisté porazili favorizované Řeky a zahrají si na olympiádě. Na snímku jediný Čech v NBA Tomáš Satoranský.

Boj o Tokio začali Češi porážkou s Tureckem, ale postup ze skupiny jim zajistila výhra nad Uruguayí a v play off pak uspěli proti favorizovaným celkům Kanady i Řecka. „Ze začátku nás hodně ovlivnilo, že jsme měli málo společných tréninků, ale věřili jsme v tým, který už poněkolikáté ukázal charakter. Možná pomohlo, že nás všichni podceňovali," uvažoval 29letý Satoranský.

„Štěstí se většinou přikloní k týmu, který chce víc a víc tomu obětuje, to jsme vždycky byli my. Bojovali jsme ze všech sil, každým zápasem hru zlepšovali a na naší straně bylo tolik energie a mentálních sil, že jsme dokázali vyhrát i nad papírově silnějšími celky," podotkl Satoranský.

„Dostat se na olympiádu je sen každého sportovce i trenéra. Nám se to splnilo a jsme velice šťastní. Máme skvělou partu hráčů s obrovským charakterem," prohlásil trenér Ronen Ginzburg, jenž by rád vítěznou mentalitu týmu viděl i Tokiu. „Je jasné, že proti USA to bude téměř nemožná mise, ale s Francií snad můžeme zabojovat a Írán je pro nás zatím dost velká neznámá. Tam bych ale šanci na úspěch cítil," doufal kouč.

Žádní jiní čeští sportovci nestráví v Tokiu tolik času jako basketbalisté. Dvanáctka hráčů, totožná se sestavou z kvalifikace, se vydá do dějiště OH šest dnů před prvním duelem s Íránem, který je na programu v neděli 25. července od 3.00 h SELČ.

O tři dny později narazí na Francii a v sobotu 31. července na obhájce zlata z minulých tří olympijských turnajů USA, obě tato utkání budou mít začátek ve 14.00 hodin SELČ. „Chceme si olympijskou účast užít, ale nepojedeme tam jako turisti. Na to jsou jiná místa, moje žena třeba chtěla letos v létě na Maledivy, tak si musí počkat," usmál se kouč. První dva celky ze tří základních skupin olympijského turnaje a s nimi ještě nejlepší dva ze třetích míst postoupí do čtvrtfinále.