Do Tokia na otočku? Český obr se do Japonska rovnou přestěhuje

I s jeho centimetry se tvůrci olympijské kolekce popasovali. „Jen kalhoty z kroje by se hodily delší, jinak je všechno příjemné a elastické, podobné oblečení, které nosíme na tréninku,“ chválil si outfit do očekávané japonské prádelny s vysokými teplotami a vlhkostí.

„Zatím jsem nikdy v Japonsku nebyl, i když jsme tam plánovali vyrazit v rámci prázdninové cesty po Asii, jen to nikdy nevyšlo,“ líčí Balvín. Na rozdíl od většiny svých spoluhráčů, kteří Tokio poznají jen v rámci uzavřené olympijské bubliny čítající olympijskou vesnici a haly, teď bude mít prostor zemi vycházejícího slunce prozkoumat detailněji.

Po dvou letech v Bilbau se od nové sezony stane hráčem Gunma Crane Thunders a do sídla klubu v Maebaši se přesune rovnou z Tokia. „Sezonu začneme 16. srpna. Kdybych se vracel do Česka, bylo by to komplikované, musel bych kvůli restrikcím zase do karantény. Takže tam budu nějakých deset dvanáct dnů před startem sezony,“ plánuje.

Do Tokia si tak sbalil dvě tašky a počítač navíc, jeho věrný parťák pes Charlie si na přesun ještě musí počkat. „Dorazí až někdy v půlce sezony, japonská vláda vyžaduje vyšetření, aby mohl cestovat, to bude nějakou dobu trvat,“ tuší Balvín.

Přípravám na přesun padla za oběť i plánovaná minidovolená na Mallorce po vítězné kvalifikaci. „Musel jsem právě před odletem spoustu věcí vyřídit včetně víza, takže volno jsem neměl skoro žádné,“ přiznal.

Ale pár dnů odpočinku za olympijský postup vcelku rád obětuje, však hned vyloví z paměti slavné basketbalové momenty z předchozích her. Ne snad premiéru Dream Teamu v Barceloně 1992, to ještě nebyl na světě. „Ale pak i jako malý jsem ty zápasy sledoval, několikrát jsem vidět, jak Carter zarval přes Weise,“ připomíná slavnou smeč americké hvězdy přes francouzského obra z finále v Sydney.

Oba týmy potkají Balvín a spol. ve skupině v Tokiu, olympijský debut ale prožije on sám už v neděli proti Íránu. „Víme, že pro postup ze skupiny to může být klíčový zápas, stejně tak pro ně jsme my nejhratelnější soupeř,“ tuší Balvín.