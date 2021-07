Jako kočka s myší. Proč střídáme hráče, kterým se daří, ptá se po Francii Brabenec

O francouzské síle

"Tím, že Francie porazila USA, tak ukázala, že je jinde, než naše reprezentace. Mají vyrovnanější družstvo, stabilnější. Kdokoli nastoupí, tak se dokáže přizpůsobit a dát body. U nás to pořád drží dva tři hráči. Druhý poločas si s námi víceméně hráli jako kočka s myší. Poslední čtvrtinu je to snad ani moc nebavilo. A pořád to bylo o těch dvacet bodů."

O střídání

"V první čtvrtině se dařilo takřka všem. Ti, co střídali jako Jelínek a Šiřina, hráli dobře a udělali náskok (28:22). Nechápal jsem, proč je pak trenér střídal? Ta pětka (Satoranský, Šiřina, Jelínek, Veselý, Balvín) šlapala a měla pokračovat dál! Když se pak tihle kluci vrátili na hřiště, ani jeden už se nechytl. Ani Jelínek, ani Šiřina. Pokud tým šlape, tak se nemá střídat, když si o to ti hráči neřekli.

Co čeká české basketbalisty O přímý postup do čtvrtfinále se utkají v sobotu na závěr skupiny A s favorizovaným týmem USA, který dnes porazil Írán vysoko 120:66. Češi mají v tabulce tři body stejně jako Američané, ti však na druhém místě disponují lepším skóre. Právě poměr vstřelených a inkasovaných bodů může být kritériem i pro případný postup ze třetí příčky. Tuto možnost získají ale jen dva výběry ze tří základních skupin.

O Bohačíkovi se Schilbem.

"Ukázalo se, že nemáme klasického střelce, protože, co předvedli Bohačík se Schilbem, to byla katastrofa. Nedali ani bod a přitom hráli hodně, speciálně Bohačík (přes 23 minut). Vždyť dvakrát ani nedohodil trojku... Musí se vycházet z toho, co hráč předvádí. Ne, že v Číně na mistrovství světa hrál dobře. To bylo před dvěma lety. Dneska mu to nejde, tak se tady posaď a dívej se! Ne, že ho tam budu cpát a věřit, že se chytne. Když se mu nedaří, nemá tam co dělat. A to jak bránil, je další věc. Schilb to samé. To taky není obranář."

O českém plánu B

"Chvíli pak hráli Vyoral se Sehnalem. Nevidím trenérovi do hlavy, proč nepostavil Peterku nebo Palyzu. Basket je tvrdší, je rychlejší, ale že by tam dnes lítali a hráli na protiútoky, to tam nebylo. Pak ovšem nechápu, proč jsou střídáni ti, kterým to jde. Dnes je trend po třech minutách střídat, proč?"

O šestkách a ztrátách

"Nechápu, jak může mít hráč šestky 0/2, 0/3 s prstem v nose, tomu prostě nerozumím. (Češi proměnili jen sedm šestek ze 16 - úspěšnost měli necelých 44 procent) Ztráty (17) jsou už pak takovou stabilní slabinou. Co my dokážeme ztratit, to asi nikdo nedokáže. Když se to sečte, že nám odešla střelba, protože Francouzi začali líp bránit, nedáme šestky, ztratíme kupu balónů a drží to dva hráči, tak se nemůžeme divit."

Basketbalová ikona 80. let Kamil Brabenec (vlevo).

ČBF/Václav Mudra

O českých oporách

"Zahráli Balvín s Veselým a Satoranský při rozehrávce. S Veselým je sehraný dobře. Těch 14 bodů Audy a Satoranského ale moc nepočítám. Ty padly většinou až v době, kdy Francie hrála na půl plynu. Když měli ty body dát, tak je nedali. Tomáš začal dvěma trojkami a pak konec."

O zápase s USA a vyhlídkách na čtvrtfinále

"Vidím, že s Íránem jsme vyhráli o šest bodů a USA o 54, tak asi tam někde rozdíl bude. I když každý zápas je jiný. Když ale budou hrát naši jako dneska, tak nemají šanci. Je potřeba, aby se do toho dostalo víc hráčů. Nejde to hrát ve dvou. Kdo bude volný, musí hrát na koš, musí se trefovat. Rozhodne se ale v těch dalších skupinách. My už to nemáme nějak v rukách. Nevidím to extra růžově."