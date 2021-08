Pražský Lev Skakič chce být za tři roky na olympiádě. A touží tam vyhrát zlato.

V minulé sezoně skončili čtvrtí ve volejbalové extralize, do semifinále se dostali i v Challenge Cupu. Letos mají pražští Lvi vyšší cíle. Jaké? To nevysloví. „Nechci nic zakřiknout. Máme výborně složený tým, očekáváme kvalitní sezonu," poznamenal srbský smečař Stefan Skakič v první den přípravy. Za sebou má perné léto, které strávil na soustředění reprezentace – pro nezasvěcené, mezi úřadujícími mistry Evropy.

Svůj čas nyní rozděluje mezi tréninky, regeneraci a vysedávání u televize. „Škoda, že nejsme na olympiádě. Máme skvělé mužstvo. Naši hráči jsou jedni z nejlepších na světě. Jen se nám nepodařila jedna kvalifikace," lituje 21letý mladík. Sebevědomí mu rozhodně nechybí: „V Paříži už nesmíme chybět. I já tam musím být. Vyhrát olympiádu mám v plánu od té doby, co hraji volejbal."

V první polovině září už Srbové na vrcholné akci scházet nebudou. Na Skakiče však v jejich sestavě pro mistrovství Evropy místo nezbylo. „Chce to trpělivost. Na soustředění trenér zavolá osm smečařů, v nominaci poté zůstanou starší kluci a my se vrátíme domů," připomene obrovskou konkurenci v zemi z centra Balkánského poloostrova. I tak si téměř dvoumetrový chlapík každé pozvánky váží. „Máme výborného kouče Slobodana Kovače. Starší kluci vědí, co je volejbal. Zlepší se každý, kdo je ochotný se dívat."

Skakič se „zakoukal" zejména do Uroše Kovačeviče, jenž zářil v italské, polské i čínské lize. „Smečuje, stejně jako já, levačkou," prozrazuje jeden z důvodů. Vliv vítěze Světové ligy 2016 i dvojnásobného evropského šampiona byl vážně zásadní. „Změnil jsem techniku servisu a zrychlil jsem smeč. Všechno na světě můžete vylepšit, jen musíte chtít," zdůrazňuje.

Volejbalisté oddílu Lvi Praha zahájili přípravu na sezonu. Nechybějí mezi nimi ani Aleksandar Nedeljkovič (vlevo) a Stefan Skakič.

VK Lvi Praha

Léto si talentovaný Srb zpestřil i plážovým volejbalem. „Na písku se můžete zrychlit," míní. „Beach beru jen jako doplněk. Bronzové medaile od Stříbrného jezera si ale vážím," směje se Skakič při vzpomínce na úspěch v jednom z místních turnajů. A dobrá nálada mu vydržela i po prvním dni tvrdé dřiny v táboře Lvů. „Máme výbornou partu. Vážně jsem se těšil."

V Praze už je prý jako doma. „První rok bez rodiny byl pro mě těžký. Občas jsem se tu cítil sám. Pomohli mi spoluhráči a hlavně Alex," připomene zásadní úlohu spolubydlícího, krajana a kolegy ze sestavy Lvů. Díky Nedeljkovičovi například nezemřel hlady. „On vařil a já umýval nádobí," připomene. Blokařský obr mu pomohl psychicky i s výukou češtiny. „Mluvím už lépe, ale ještě se zlepším," slibuje.

Nejpodstatnější bude, co předvede Skakič na hřišti. Sám nepochybuje, že ve své druhé lví sezoně plně prodá potenciál. „Podstatné je, že se cítím zdravotně v pořádku," vyzdvihuje. Příprava si také prý nic nezadá s tou srbskou. „V Suchdole máme všechno, co potřebujeme. A odpoledne je dost prostoru na regeneraci i času na to dát si s Alexem kafe," pochvaluje si. „Uvidíte, všechno bude dobré."