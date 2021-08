Karviná chce medali. Nechci mančaft dostávat pod tlak, ale cílem je jednoznačně finále, říká Brůna

„Našim cílem, aniž bych chtěl mančaft dostávat po nějaký velký tlak, je jednoznačně znovu finále," uvedl prezident klubu a zároveň trenér extraligového týmu Michal Brůna. „Tým v přípravě vypadá dobře. Zápasy byly celkem povedené, až na Plock (25:35). Ale to je jiná liga. Nicméně je dobře se s takovým týmem potkat," uvedl Brůna.

Karviná v přípravě odehrála doposud deset utkání, z toho devět vítězných. Generálkou na extraligový start (v sobotu 4. září v Kopřivnici) bude dvojzápas v rakouské Vídni (ve středu 25. a ve čtvrtek 26. srpna).

Podle výsledků se tak zdá, že v Karviné zatím vše funguje, včetně zapracování posil. „Po sezoně odešli pravá křídla Miroslav Nedoma (do německého Schwerinu) a Jan Plaček (do Hranic) a Bělorus Juryj Gromyko. „Neprodloužili jsme s ním smlouvu, přestože jsme na post pivota neměli náhradu. Rozhodli jsme se, že tam k Honzovi Užkovi posuneme odchovance Nicolase Noworytu, který si už zaslouží větší šanci," uvedl Brůna.

Nejvýraznější posilou týmu je navrátilec Jan Sobol, který dres Karviné oblékne znovu po patnácti letech, které prožil v zahraničí. „Důvodů bylo více. Sportovní i osobní. Jedním z nich byl klubový projekt, který by měl znovu nastartovat výchovu dětí v Karviné. Vypadá to, že bych k tomu mohl svou prací u mládeže pomoct. V tom se v budoucnu vidím a hodně mě to láká," uvedl Sobol.

Dalšími posilami Baníku jsou dva hráči z regionu, Patrik Fulnek a Denis Harabiš. Prvně jmenovaný přichází z Kopřivnice, druhý z pražské Dukly, ale vrací se domů, neboť pochází z Trnávky u Příbora a házenou se učil v Polance nad Odrou.

„Noví hráči zapadli velmi dobře. Nikdo není problémový, lehce jen Denis Harabiš, který je zatím až příliš hodný a musíme z něj udělat zlobivějšího. Jak Denis, tak Fugas (Fulnek) musí zapracovat na obraně, ale to je Honza Sobol naučí," vtipkoval trenér Brůna.

Kromě ligové soutěže čeká na Karvinou i účast v evropském poháru EHF. Baník byl nasazen do druhého kola, kde narazí na turecký Izmir (první zápas 16. nebo 17. října, odveta 23. či 24. října.). „Nabídli nám, abychom dva zápasy sehráli u nich, my jim chceme nabídnout to samé. Ale pokud zaplatí finanční náklady, jsme ochotni odehrát to u nich," přiblížil Brůna.