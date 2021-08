Mistrovství Evropy ve volejbale zahraniční fanoušky nepřiláká

Blížící se mistrovství Evropy volejbalistů zahraniční fanoušky vinou epidemie do Ostravy asi nepřiláká. Ostravské hotely zatím zvýšenou poptávku po ubytování nezaznamenaly. Vyplývá to z ankety ČTK. Zájem o vstupenky mezi cizinci je podle pořadatelů malý, v případě českých fanoušků naopak postupně roste. O víkendu organizátoři očekávají účast okolo 3000 lidí.

Šampionát, jehož dalšími pořadateli budou Polsko, Estonsko a Finsko, se bude v Ostravě konat od 3. do 15. září. S českou reprezentací se utkají o čtyři postupová místa do play off týmy Slovinska, Itálie, Běloruska, Bulharska a Černé Hory. Kromě zápasů základní skupiny se v Ostravě budou hrát i čtyři osmifinálová utkání a dvě čtvrtfinále. Turnaj vyvrcholí v Katovicích.

Organizační tým ostravské skupiny a šest reprezentací bydlí především v hotelu Clarion Congress Hotel, který je v těsném sousedství haly. Hosté, kteří se do kapacity nevešli, budou bydlet v dalších dvou ostravských hotelích sítě CPI. Manažerka prodeje Hotelu Imperial Dagmar Vida ČTK řekla, že zájem o ubytování z řad zahraničních fanoušků se neprojevil. "Před časem nějaké poptávky byly, ale nic se z toho nerealizovalo," uvedla.

Podobně situaci vnímá i manažerka Best Western Hotel Vista Vlaďka Sentelíková. I podle ní epidemie koronaviru a restrikce spojené s cestováním fanoušky odradily. "Zvýšený zájem o ubytování v tom termínu jsem nezaznamenala. Obsazenost hotelu bude odpovídat běžnému provozu," uvedla.

Lukáš Kozáček z organizačního týmu ostravské části mistrovství ČTK řekl, že část zahraničních návštěvníků nechává rozhodnutí a koupi vstupenek či rezervaci ubytování na poslední chvíli. "Byli jsme v kontaktu se slovinskými cestovními kancelářemi. S ohledem na epidemii a měnící se situaci měli strach vstupenky kupovat v předstihu," řekl. Podle něj fanoušci vyčkávají, a pokud to situace umožní, část z nich do Ostravy přijede.

"Budou hlavně ze Slovinska a Itálie. Možná i z Bulharska. Neočekáváme ale žádné tisíce zahraničních návštěvníků. Budou to vyšší desítky či stovky," řekl Kozáček. Podle něj se bude během víkendu pohybovat návštěvnost v hale okolo 3000 lidí. "Vyšší zájem pak očekáváme na zápasy ve vyřazovací části turnaje," řekl.