Podle brankáře Jurca dovedla florbalové juniory k triumfu týmovost

Brankář Tomaš Jurco byl jedním z hlavních hrdinů českých florbalových juniorů při cestě za obhajobou zlata na domácím mistrovství světa v Brně. Sedmnáctiletý talent Tatranu Střešovice v sobotu v semifinále proti Švédsku pustil jen jeden ze šesti nájezdů a podílel se na konečné výhře 5:4. V neděli dalším povedeným výkonem pomohl k finálovému vítězství nad Finskem 4:3 a dostal se do All Star týmu turnaje.

"Nemám k tomu slov. Jsem mistr světa, pěkně se to poslouchá. Jsem rád, že jsme obhájili titul a splnili jsme cíle, které jsme si dali. Sice ze začátku cyklu to nevypadalo tak, jak by si asi každý rád představoval, ale dokázali jsme se zvednout a důležité je, co jsme předvedli teď," řekl Jurco.

Byl v nejlepší šestici turnaje spolu s dalšími dvěma spoluhráči. Dostali se tam i kapitán Filip Forman a jako další útočník Matěj Pěnička, který byl s devíti góly nejlepším střelcem turnaje. Podle Jurca ale nebyly klíčem k úspěchu individuální výkony. "Rozhodlo jedno slovo - týmovost. Každý tam odvedl to, co měl. Potlačil své ego," prohlásil.

Český tým Finsku ve finále oplatil porážku 4:6 ze středečního vstupu do turnaje. "Myslím si, že jsme i v tom prvním zápase nehráli špatně. Průběh byl úplně stejný, spíš jsme udělali chyby, které Finové potrestali. Teď jsme se snažili je neudělat," podotkl Jurco.

V kádru byli dva členové vítězného týmu z roku 2019 z kanadského Halifaxu - kapitán Forman a Matěj Havlas. "Pomohli nám neskutečně nejen na hřišti, ale i mentálně," ocenil přínos zkušenějších juniorských reprezentantů.

Jurco těžil z pomoci trenéra gólmanů Střešovic Romana Jandy i juniorské reprezentace Tomáše Fibigera. "Udělali neskutečnou práci a pomohli mi k All Star týmu a vychytat Čechům zlato," podotkl Jurco, který se chce poprat o místo v brance superligového týmu. "Chci být nejlepším brankářem, takže to bude ještě dlouhá cesta," řekl.