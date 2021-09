Házenkáři mistrovské Plzně zahájili extraligu domácí porážkou

Házenkáři mistrovské Plzně vstoupili do extraligy domácí porážkou. Západočeši podlehli 30:32 Novému Veselí, předposlednímu týmu minulého ročníku. Talent prohrál o gól poločas (15:16) a ve druhém mu po pokračujícím špatném výkonu v obraně nestačilo k úspěchu vedení 19:17.

"Katastrofa, je to nepřípustné. Při vší úctě k soupeři my bychom neměli prohrát první zápas doma s Novým Veselím. Na 32 inkasovaných branek se dá těžko vyhrát," řekl na webu Talentu nejlepší střelec zápasu Jakub Douda, autor osmi gólů. "Naše obrana společně s gólmany toho dneska moc nezastavila. To byl největší rozdíl ve hře obou týmů," konstatoval plzeňský trenér Petr Štochl.

Lídry hostů byli se šesti góly Luboš Bartůněk a Jakub Flajsar. "Věděli jsme, že pokud chceme Talent porazit, tak máme takhle v úvodu sezony větší šanci. Jeho starší hráči se přece jen pomaleji rozjíždějí, tak jsme se chtěli poprat o vítězství," uvedl slovenský kouč hostů Peter Kostka.

Už v sobotu neuspěl doma ani bronzový tým z minulé sezony Dukla. Pražané prohráli 24:25 se Zubřím a také jejich kouč Michal Tonar žehral na obranu, ale nejen na ni. "Obrana prvních dvacet minut... To se ani nedá mluvit o obraně, tam nebylo moc věcí k pochvale. V přechodu technické chyby. Vpředu některé rány zbytečné, některé podceněné nebo takové alibistické," řekl na klubovém webu. Jeho tým v příštím kole nastoupí na palubovce vicemistra Karviné. Baník naopak vstoupil do sezony výhrou 27:24 v hale Kopřivnice.