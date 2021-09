Šampionát v plážovém volejbalu patřil favoritům, Perušič se Schweinerem obhájili

Perušič se Schweinerem na písku v pražském Beachklubu Ládví, kde nedávno ovládli dvouhvězdičkový turnaj Světového okruhu, vyhráli všech pět zápasů bez ztráty setu. Ve finále porazili Adama Wabera a Roberta Kufu 21:16 a 21:17.

"Byli jsme trošku v jiné roli, než většinou hrajeme na Světových pohárech, jelikož to byl letos první český turnaj. Jsme rádi, že i v téhle roli jsme si to mohli zkusit a mohli dokázat, že umíme předvést naši hru i v pozici lovné zvěře," řekl Schweiner v rozhovoru televizní stanici Nova Sport2.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 2* v Praze. Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner z ČR porazili ve finále 2:1 na sety německou dvojici Philipp Arne Bergmann, Yannick Harms a získali titul.

Vít Šimánek, ČTK

Při absenci nejlepšího domácího ženského páru posledních let Markéta Nausch Sluková, Barbora Hermannová vybojovaly titul Williams se Štochlovou, i když klopýtly ve čtvrtfinále s Miroslavou Dunárovou a Danielou Resovou, kterým podlehly 19:22 a 17:21. Z oprav ale postoupily do finále, v němž zdolaly dvojici Michaela Břínková, Anna Širůčková 21:10, 21:19. Dunárová s Resovou získaly bronz.

Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner ve finále turnaej v Praze Phillipem Arne Bergmannem a Yannickem Harmsem z Německa.

Vít Šimánek, ČTK

"Mám velkou radost, že jsme potvrdily naše nasazení. Nebylo to nic jednoduchého. Všichni na nás podávali, jak nejlíp mohli, takže jsem moc ráda, že jsme to i přes tu jednu prohru ustály a že jsme vyhrály," uvedla Williams. S výjimkou porážky zvládly zbylých pět zápasů bez ztráty setu. "Byla to pro nás studená sprcha, že nám to paradoxně pomohlo k tomu se na dnešek trochu líp vyspat, trochu líp se připravit a jít do toho odhodlaněji než včera," komentovala Štochlová čtvrtfinálovou prohru.

Ziskem titulu zakončily nad očekávání úspěšnou sezonu. "Naše cíle byly dostávat se na světovky do hlavní soutěže a máme po sezoně dvě medaile ze světovek, to jsme v plánu neměly a jsme nadmíru spokojené. A takovéhle zakončení, vyhrát republiku..., lepší to být nemohlo," řekla Štochlová.