Před duelem s Černohorci si Češi dali od volejbalu pohov

„Výhrou splníme postupovou matematiku. V opačném případě ale můžeme balit," tvrdil univerzál Michal Finger. „Snažím se klukům dostat do hlavy, že tady dokážou nejen překvapovat, ale zvládnout i zápas, kdy se od nich úspěch čeká," mínil trenér Jiří Novák.

Mužstvo včera poslal jen do posilovny. „Chtěl jsem, aby si od volejbalu odpočinulo a dobilo baterky. K výkonu potřebuje pozitivní emoce, umí strašně rychle vyletět, ale i spadnout. Jak jsme se dokázali zakousnout od Slovinců i Bulharů, tak úplně stejně musíme vyrukovat na Černohorce," burcoval kouč, jenž soupeře podrobně pitval u videa.

„Pořád je to otevřený a bylo fajn mít konečně i víc času se nachystat na soupeře. Když navážeme na nejlepší pasáže, tak o nás nemám strach," mínil jeden z nejzkušenějších reprezentantů Jan Hadrava. „Hrát se dá s každým, jenom se tomu musí věřit. Snad nás nepřemůže křeč ze zodpovědnosti a odvedeme maximum," uvažoval blokař Oliver Sedláček.

I v posilovně to bral s úsměvem Milan Moník.

Facebook//CeskaVolejbalovaReprezentace

Čeští volejbalisté zatím hrají jako na houpačce. Po euforii z úvodního vítězství nad Slovinskem nezvládli utkání proti Bělorusku. O den později si ale vyšlápli na dalšího favorita Bulharsko, s nímž zápasili 136 minut v pětisetové bitvě. Dokonce měli mečbol, ale nakonec odešli poraženi v tie-breaku. „Dobré týmy dobré výkony opakují, my to tady máme bohužel zatím nahoru dolů. Hráči to místy nedávají hlavou. Jestli je bod získaný proti Bulharům ziskem nebo ztrátou, to asi uvidíme až na konci skupiny," neměl kouč úplně radost, že se Češi na šampionátu starají o jedno překvapením za druhým.

Reprezentanty po nedělním duelu hodně mrzela koncovka čtvrtého setu, kdy pustili vedení 23:19. „Byli jsme opravdu blízko. Bulhaři ale vsadili vše na riskantní servis Skrimova a my jeho příjem třikrát po sobě špatně vyřešili Přitom koncovku setu, kdy jsme o čtyři míče vpředu, bychom měli dohrát," litoval univerzál Jan Hadrava.

Radost českých volejbalistů po senzační výhře na ME nad Slovinskem - (vpředu zleva) Jan Galabov, Michal Finger a Martin Licek.

Vladimír Pryček, ČTK

Šanci na postup ze skupiny má národní tým každopádně ve svých rukou, k cestě do osmifinále však musí v úterý večer porazit Černou Horu. Posledním soupeřem Česka ve skupině budou ve čtvrtek zatím neporažení Italové.