O zlato dál v jediném zápase. Návrat finálové série? Až s lepší infrastrukturou

Největší pozornost bude upřena na mužskou superligu i ženskou extraligu, které mají vyvrcholit 9. 4. při superfinále v O2 aréně, byť se od hráčů občas ozývají požadavky na návrat finálové série.

„Doufám, že v budoucnu superfinále skončí a zase se bude hrát o titul v sériích. Superfinále nabídne jen jeden zápas a kdyby se hrálo na čtyři vítězné, i ti hráči potom budou lepší,“ hlásila po letošním superfinále loučící se vítkovická legenda Tomáš Sladký.

„Superfinále samozřejmě není dogma. Pokud budou mít kluby dostatečnou infrastrukturu, aby se mohlo hrát před důstojnými návštěvami, není návrat k sérii vyloučený, ale zatím pokračuje superfinále,“ vysvětluje nový předseda Českého florbalu Daniel Novák.

S cílem obhajoby titulu vstoupí o víkendu do sezony florbalisté Mladé Boleslavi. „Největšími soupeři budou jako každý rok Vítkovice, Sparta, Chodov, černým koněm může být Tatran Střešovice,“ odhaduje obránce Boleslavi Jakub Gruber. Někdejšího hegemona Tatran posílili reprezentanti Marek Beneš a David Šimek vracející se ze zahraničí.

Ze ženské ligy zamířily do Švédska nejofenzivnější hráčky minulé sezony Denisa Kotzurová (z Ostravy do Malmö) a Slovenka Michaela Šponiarová (z Vítkovic do Täby). Vítkovické obhájkyně by chtěl nejvíce potrápit Chodov s vracející se Magdalénou Pláškovou.