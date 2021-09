Když jsou ženy jednotné, jsou silnější než muži, tvrdí řecký kouč volejbalové reprezentace

České volejbalistky na evropském šampionátu v Bulharsku skončily v osmifinále, do boje je vedl řecký trenér Jannis Athanasopulos.

Češky dosáhly na Evropě na osmifinále, stejně jako v roce 2017, o dva roky později se na ME nekvalifikovaly. Aktuální reprezentační cyklus volejbalistek byl proto vyhodnocen jako úspěšný. „Projekt jsme zahájili před třemi lety a naším hlavním cílem bylo se kvalifikovat na evropský šampionát. Na něm jsme měli nejtěžší program, pět zápasů za šest dní. Ale podařilo se nám úspěšně bojovat s většími soupeři," tvrdil trenér Athanasopulos v tiskové zprávě pro média.

Čeho si trenér nejvíc vážil? „Mnohokrát jsme prohrávali o pět bodů a dokázaly jsme se vrátit. Například ve druhém setu proti Řecku holky ztrácely 17:23. Všechny hráčky, které jsme použily z lavičky, nám pomohly v důležitých okamžicích. Taktické podání bylo na velmi dobré úrovni a naše bloková obrana rozhodně nezklamala," popisoval pozitiva kouč. "Podařilo se nám prosadit přes velké týmy, i když nám chyběla výška a zkušenosti."

Momentálně je český tým v očekávání. Je totiž celkem pravděpodobné, že by se mohl podívat na mistrovství světa. Získal patřičný počet bodů a výher, ale zároveň musí čekat, jak dopadnou další kontinentální šampionáty.

„Stále jsme ve výpočtech, ale myslím, že jsme blízko. Věděli jsme, že každý bod a sada se počítá. Bylo by skvělé soutěžit proti nejlepším týmům světa. Mohlo by to inspirovat další nadějné hráčky," přál si Athanasopulos, který se netají tím, že rád pracuje se ženami. "Věřím, že když jsou jednotné, tak jsou jako tým mnohem silnější než tým mužů. Samozřejmě musím s nimi neustále mluvit, dávat jim spoustu zpětné vazby a poslouchat jejich názory," prozradil.

U reprezentace by měl řecký kouč pokračovat. „Svoji misi splnil a myslím, že nám má Jannis stále co dát. Je žhavým zbožím na evropském trhu, odborníkem na ženský volejbal. Jsme moc rádi, že si našel čas na naše juniorské kategorie a má tak větší přehled o naší budoucnosti, " prohlásil Miloslav Javůrek, manažer reprezentace.