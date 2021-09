Sympatický výkon s Italy. Třetí set hráli kluci nad své možnosti, chválil trenér volejbalistů Novák

Do Ostravar Areny si na poslední utkání skupiny ME volejbalistů našlo cestu 3685 diváků, kteří mohli na vlastní oči vidět Zlatý pohár pro vítěze šampionátu a také nesmírně odhodlané české reprezentanty. Přes prohru 1:3 s Itálií fanoušci vyprovodili hráče potleskem.

Nadšeně skandující hala vyprovokovala český tým zejména ve třetím setu k parádní jízdě. Chytil se smečař Lukáš Vašina s liberem Milanem Moníkem, navíc tmelili tým a po každém vítězném míči dotancovali až k náskoku 17:9.

„Řekli jsme si, že uděláme trošku srandy, když diváci přišli a vytvořili skvělou atmosféru. Tak jsme udělali nějakou blbůstku, celý tým tohle uvolnilo, a přestože soupeř mohutně dotahoval, došli jsme si pro zisku setu," řekl Moník.

Zleva Simone Anzani z Itálie, Alessandro Michieletto z Itálie a Lukáš Vašina z české reprezentace během utkání ME.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Kluci opravdu dřeli, celý zápas odmakali a za výkon proti Italii se fakt nemusí stydět. Byl to od nich sympatický výkon. Zejména třetí set zvládli výborně, tam hráli až nad své možnosti. Jinak ale koncovky ukázaly, že nám ještě přece jen maličko chybí, abychom takhle silné mančafty nedostali pouze do úzkých, ale mohli je třeba i zdolat," tvrdil trenér Jiří Novák.

„Itálii jsme potrápili víc, než se asi obecně čekalo. Prohráli jsme po boji, to se nedá nic dělat, ale prali jsme se jako lvi taky díky našim fanouškům," líčil Vašina. „Někomu se mohlo zdát, že nás Italové přejedou, ale zamakali jsme a dostali se každý set do koncovky. Šli jsme do toho na plné pecky a nedali soupeři žádný balón zadarmo, tohle byla porážka se ctí," doplnil Moník.

Všichni se už těšil na pondělní osmifinálový zápas s olympijskými vítězi Francouzi, kteří mají v sestavě deset zlatých hráčů z Tokia. Před čtyřmi lety také na závěr bojů ve skupině čeští volejbalisté podlehli Itálii a v osmifinále nastoupili proti Francii. V Katovicích tehdejší obhájce titulu zaskočili a po výhře 3:1 se senzačně dostali mezi elitní osmičku turnaje.

Fanoušci v Ostravě během utkání volejbalového ME mezi českou reprezentací a Itálií.

Jaroslav Ožana, ČTK

V pondělí se v Ostravě pokusí o podobný kousek. „Francie bude další ohromně těžký soupeř, my se ale prezentujeme slušnými výkony a rozhodně se dopředu není čeho bát. Zkusíme na ně něco vymyslet," přemítal Novák. „Bude to velký volejbalový svátek v Česku, protože hrát s olympijskými vítězi je úžasné. Bylo by super, kdyby přišlo těch maximálně povolených téměř pět tisíc lidí a měli bychom v zádech úplně plný dům," mínil Vašina.