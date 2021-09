Moník přeučení na libera nelituje. Blbůstkami pomáhá celému týmu

Volejbalistu na postu libera poznáte při zápase okamžitě. Nosí dres odlišné barvy než spoluhráči a musí střídat pouze do obrany, kde se od něj očekává příjem i dobrá přihrávka. „Na hřiště si chodím jen pro rány, což je někdy těžký pro palici, ale žádný míč letící z druhé straně sítě pro mě nesmí být ztracený,“ tvrdí 33leté reprezentační libero Milan Moník. Když se zavedl do pravidel libovolný počet střídání do zadní části hřiště právě liberem, bylo mu teprve deset a začínal v duchu rodinné tradici na postu smečaře.