Nic lepšího jsem s volejbalem nezažil, jásal Bartoš. Do Nantes poslal vzkaz o letenkách

Jedinečný výkon předvedli čeští volejbalisté v ostravském boji o čtvrtfinále mistrovství Evropy a dočkali se životního zážitku v podobě skalpu Francouzů. „Říkali jsme si, že je to kulatý a že ve sportu se může stát všechno, ale porazit čerstvé olympijské vítěze se jen tak nepovede. Řev plné haly nám ohromně pomáhal, diváci nás nenechali padnout," vykládal nejzkušenější z reprezentantů Jan Hadrava.

„Nic lepšího jsem s volejbalem nezažil. Zahráli jsme na vrcholu svých možností, byl to parádní týmový výkon, do nějž jsme vložili s podporou úžasných fanoušků veškeré emoce," vykládal smečař Adam Bartoš, jenž poprvé na šampionátu dostal výraznější prostor.

„Neměli jsme proti jasnému favoritovi co ztratit, to byla naše výhoda. Věřili jsme si, nepodělali se ze síly Francie a skládali jsme balóny, jak bylo potřeba. Zvládli jsme v hlavě i koncovky všech setů, včetně toho infarktového třetího," říkal Luboš Bartůněk, díky jehož pestré nahrávce se dařilo nejen smečařům, ale i univerzálovi Hadravovi, který s chutí ostře útočil.

Lukáš Vašina jásá po postupu do čtvrtfinále.

Jaroslav Ožana, ČTK

Podáním volejbalisté rozvrátili jindy precizní obranu Francie a převážně eliminovali její útok středem. „Chytli jsme se hned prvním balónem v zápase a celou dobu pluli na vlně. Klíč úspěchu bych viděl hlavně v tom, jak jsme soupeře tlačili servisem a dařilo se na příjmu," mínil Bartoš, legionář z francouzského Nantes. „Už mi manažer klubu zajistil letenku na středu, tak jsem mu hned po zápase vzkázal, ať ji laskavě přebukuje o několik dnů, že tady mám ještě nějakou práci. Na rozdíl od jeho krajanů," usmíval se nečekaný český hrdina.

„Možná se trochu projevilo, že máme za těch deset dnů ostravskou halu osahanou, co se týče světelných podmínek a prostorové orientace, víc než Francie, která přijela z Tallinnu a měla tady jen pár tréninků," uvažoval Bartoš. České mužstvo skvělý výkon podpořilo výborným servisem i účinnými bloky, čímž vykolejilo největší hvězdu soupeře Ngapetha. „Nezvykle často chyboval. Dostali jsme stěžejního francouzského hráče do nepohody," líčil Bartoš.

Češi jsou mezi elitní osmičkou kontinentálního mistrovství po čtyřech letech a znovu díky osmifinálové výhře nad Francií. V roce 2017 porazili v Katovicích tehdejší obhájce titulu 3:1. Ze současné sestavy u toho tehdy byli Janouch, Hadrava, Finger a Zajíček.

Zleva Jan Hadrava a Adam Zajíček při utkání s Francií.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Když chytneme slinu, dokážeme fakt hrát s každým. Francie je sice skvělá volejbalová značka a Ngapeth za mě nejlepší hráč světa, můj vzor. Tentokrát jsme ho ale ubránili a úplně mu vzali chuť do hry," líčil 22letýý smečař Lukáš Vašina. „Zkusil jsem podle něj na tréninku zasmečovat jednou rukou zády k síti, ale vůbec mi to nešlo. Ještě jsem dostal céres od kouče, co vymýšlím za kraviny," přidal historku.

Ve středu od 19.00 hodin se o postup do víkendových zápasů o medaile v Katovicích utkají čeští reprezentanti ještě v Ostravě s úřadujícími vicemistry Evropy Slovinci, které porazili 3:1 na úvod turnaje. Každopádně na letošním mistrovství Evropy vyhráli už třetí zápas ze šesti, což naposledy dokázali právě před dvaceti lety v Ostravě, kde nakonec skončili čtvrtí.