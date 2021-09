Ostravu vede nejmladší trenér v lize. Táta mě odrazoval, ale já se nechci schovávat, říká Choleva

S jednoznačným cílem vrátit se do bojů v play off vstoupí v sobotu 18. září na palubovce Děčína (od 18 hodin) do nového ročníku basketbalové ligy tým NH Ostrava. Po minulé sezoně, v níž se nesestupovalo, se vrací baráž a té se chtějí Ostravané za každou cenu vyhnout.

„Sestup může být strašák pro nejeden tým, ale za mě je dobře, že se padá. Tenhle formát známe a mělo by se o něco hrát i dole," míní kapitán týmu Petr Bohačík, který měl na konci minulé sezony zcela jiné starosti.

Hostoval v Opavě a zahrál si tak finále proti Nymburku. „Vynikající zkušenost. Rád jsem si tam zahrál a dodalo mi to fyzickou i psychickou energii. Tu bych nyní klukům rád předal a pomohl k tomu, abych si play off zahrál i tady," dodává zkušený 36letý pivot.

V Ostravě se po minulé sezoně znovu odehrálo několik změn. Kromě tradiční obměny cizinců, se změnil také hlavní trenér. Petera Bálinta nahradil dosavadní asistent a bývalý hráč Nové huti Adam Choleva. „Znám kabinu, věřím, že to je moje výhoda a cíle naplníme," říká nejmladší trenér v nejvyšší české basketbalové lize 26letý Choleva.

Syn někdejšího trenéra Nového Jičína či Prostějova Zbyňka Cholevy se na novou výzvu těší. „Táta mě sice odrazoval, ale já se nechci schovávat. Chci jít v jeho stopách a být úspěšný trenér," prohlašuje Adam Choleva.

S přípravou může být spokojený. Z devíti utkání vyhrála Ostrava šest. „Absolvovali jsme ji takřka bez zranění, což mě těší," uvedl Choleva, jenž má radost také z návratu rozehrávače Martina Nábělka po těžkém zranění z minulé sezony. Naopak Václav Bujnoch, který přišel ze Svitav a měl pomoci pod košem, ze zdravotních důvodů ukončil kariéru.

„Věděli jsme, že Vašek má problémy, ale riskli jsme to. Bohužel to nešlo. Mrzí mě to, ale zachoval se fér, konec oznámil včas a mohli jsme se zařídit," popisuje ostravský trenér.

„Máme v týmu čtyři cizince. Posílili nás američtí křídelníci Devin Johnson a Issac Vann, bosenský křídelník Aleksandar Radukič a americko-portorický rozehrávač Emmanuel Ubilla, který se do Česka vrací po osmi letech. „Otec mi ho vymlouval, protože jej zná z Nového Jičína, ale Manny se po lidské stránce posunul a věřím, že si svou pověst vylepší. Jeho výhodou je, že to tady zná. Máme v týmu myslím dobrý mix mládí a zkušených hráčů. Věřím, že to dobře skloubíme a uděláme slušný výsledek," doufá Choleva.