Hráli jsme tady srdcem a končíme s hlavou vztyčenou, říká Hadrava

Dostat se po dvaceti letech do semifinále ME sice čeští volejbalisté nezvládli, přesto si přes vyřazení se Slovinci vyslechli ovace ostravského publika i nadšené skandování: Hoši, děkujem!. „Nebál bych se říct, že tohle byla nejlepší domácí atmosféra, ve které jsem kdy hrál. Fanoišci byli naprosto úžasní," tvrdil smečař Jan Galabov.

Ve čtvrtfinále měli Češi z hlediště podporu víc než pěti tisíc lidí. „A to ještě nevíme, kolik by jich přišlo, kdyby nebyla nějaká covidová opatření," připomněl, že obsadit se mohla jen polovina haly. „Byla to i tak krásná kulisa, chtěl bych poděkovat všem, co přišli, i těm, co nám fandili na dálku," řekl univerzál Jan Hadrava.

Zážitkem pro všechny bylo, když mezi sety hala zhasla a diváci svítili mobilními telefony. „To bylo elektrizující. A pak nás hnali, že jsme se kolikrát na hřišti neslyšeli a ukazovali jsme si jak v pomocné škole. Super," tvrdil Galabov.

Adam Zajíček měl při odchodu do šatny zarudlé oči od slz. „Jsem znamením ryba, takže mě dojme všechno. Mrzí mě, že jsme nevyužili jedinečnou šanci a také mě mrzí, že jsme divákům nedopřáli stejný zážitek a oslavu jako s Francií," přiznával český blokař.

Slovinci do ná bušili, ví Vašina

Reprezentanti poznali, že dvakrát do stejné řeky nevstoupí. Česká výhra 3:1 nad obhájci stříbra na úvod šampionátu byla hodně překvapivá, osmifinálové vyřazení olympijských vítězů Francouzů už doslova senzací. Další už nepřidali. „Bolí to docela dost, chtěli jsme odpálit ještě jednu výsledkovou bombu. Snad to nebyl úplně špatný výkon, jenže Slovinci do nás bušili, byli lepší na servisu i na síti," říkal smečař Lukáš Vašina.

„Vítězství nám nikdo zadarmo nedá a my si ho bohužel nedokázali uhrát. Narazili jsme už na úplně jinak hrající Slovince, téměř nechybovali a my je nedokázali zásadně zlomit. Přesto účast mezi elitní osmičkou kontinentu hodnotím pozitivně a kluci alespoň zjistili, kde musejí přidat," dodal trenér Jiří Novák.

„V každém elementu hry byli Slovinci lepší. První dva sety se celou dobu drželi pár bodíků před námi, což je strašně těžké pořád jen dotahovat. Až ve třetím jsme byli blízko a zároveň daleko. Soupeř si ale uhrál koncovku," uvažoval Galabov.

Hráči ČR se radují ze zisku bodu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Slovinci ukázali, že jsou vyspělejší a na takové zápasy daleko víc zvyklí. Zvládli to lépe. Pro nás to je cenná zkušenost, hlavně pro mladší kluky, a určitě pozitivum do budoucna, že můžeme bojovat s každým. Hráli jsme tady srdcem a končíme s hlavou vztyčenou," líčil Hadrava.