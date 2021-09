ANALÝZA: Volejbalisté se s fanoušky v zádech dotkli stropu. Šampionát odehráli nad své možnosti

Reprezentanti pobláznili fanoušky a za pomoci ostravského publika se dokonce snažili po dvaceti letech dojít až do semifinále. Sice jim zůstalo zapovězeno, přesto se od pěti tisíc diváků v hledišti dočkali mohutného aplausu i nadšeného skandování: Hoši, děkujem! Zní to jako klišé, ale tentokrát byli fanoušci skutečně tím hráčem navíc, k tomu ždímali z reprezentantů výkony až za hranou jejich volejbalových možnosti.

Slovinci se poučili a hodně zlepšili

Když se národní tým podruhé na turnaji potkal se Slovinskem, snažil se proti obhájcům stříbra zopakovat senzační vítězství 3:1 z úvodního utkání ve skupině. Jenže čtvrtfinále se hrálo o dvanáct dní později, a to už měl soupeř dokonale vyladěný volejbalový stroj.

„Byla tu šance, která se nemusí dlouho opakovat, ale taky si musíme přiznat, že jen nadšení, ohromná energie a obětavost nám už nestačily. Slovinsko zahrálo podstatně lépe než na začátku turnaje, šlo výkonem na všech postech až neuvěřitelně nahoru. Mělo ve svém projevu daleko víc šťávy, vycházel mu herní záměr," mínil trenér Jiří Novák.

Volejbalisté také cítili, že narazili na svůj strop. „Když prohrajete se silnějším soupeřem, musíte to akceptovat. Slovinci nám ukázali, jak hraje absolutní špička. Předčili nás servisem, na síti, v obraně a měli i lépe přihráno. Hlavně pak balony, které pochytali v poli, většinou i dohráli. Prostě čapli balon a složili ho, to se o nás říct nedá," říkal zkušený univerzál Jan Hadrava.

Namlsali jsme se, říká Hadrava

Slovinci poučeni předchozím vzájemným zápasem se už nenechali zaskočit. „Chybělo nám víc volejbalovosti, abychom je nějak zásadně zlomili nebo přinutili k výraznějším chybám," připouštěl Novák. „Po úžasném osmifinále jsme si věřili, že můžeme Slovinsko porazit i podruhé. Možná jsme se ale až moc namlsali tím vyřazením Francie, ale taky jsme tím zřejmě překročili svůj stín," uznal Hadrava.

Hráči Slovinska zdraví po skončení zápasu tým ČR.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Na posun do nejlepší čtyřky v Evropě asi ještě nemáme kvalitu, vždyť v kontinentálním rankingu jsme před šampionátem byli až patnáctí," připomněl smečař Jan Galabov. Také kapitán Jakub Janouch upozornil, že žebříčkově lépe postavené celky končí až za Českem. „Šampionát bych viděl jako úspěšný. Těší mě výsledky i výkony mužstva" uvedl.

Novák byl rád, že reprezentanti v domácím prostředí ukázali svou kvalitu. „Osahali si elitní soupeře a věřím, že pochopili, jak musí na sobě tvrdě pracovat, aby se dostali na vyšší evropský level," doplnil kouč, jemuž u národního týmu končí smlouva.

Šéf svazu Marek Pakosta hned přišel s nabídkou na jednání o novém kontraktu. „Je tam ale hodně proměnných. Mám přece jen své povinnosti i v Karlovarsku a taky bych rád z osobních důvodů trochu zvolnil. Ale určitě jsem rád za to, co jsme letos na šampionátu předvedli," uzavřel Novák.

„Když bych to měl hodnotit, tak tu kluci předvedli vesměs úžasné výkony, místy hráli až nad své možnosti Diváci určitě ocenili bojovnost a energii, která v týmu byla a naopak tím, jak se dostali do varu, tak reprezentantům moc pomáhali. Nepatříme úplně do evropské špičky a to, že jsme dokázali porazit Slovinsko ve skupině a Francii už v play off je pro všechny hráče důležitý bonus, pro jejich sebevědomí i další kariérní růst," prohlásil Pakosta.

Fanoušci Slovinska.

Jaroslav Ožana, ČTK

Bez prohry jen Itálie a Polsko

Z 24 zemí účastnících se letošního mistrovství Evropy volejbalistů už zůstaly ve hře pouze čtyři, které čekají o víkendu v Katovicích zápasy o medaile. Semifinalisté mají za sebou sedm utkání, bez porážky je zvládli jen Italové a v domácím prostředí skvělí Poláci.

Až do vrcholné fáze se dostala výhradně mužstva ze základních skupin v Krakově a Ostravě. Přitom turnaj spolupořádaly i finské Tampere a estonský Tallinn, ale všechna mužstva postupující odtamtud vypadla po přejezdu na vyřazovací část do Polska nebo Česka.

Francouzi svůj šokující osmifinálový krach přičítají únavě z parádního olympijského tažení. „Nejsme stroje a bohužel už jsme byli všichni i hodně vyčerpaní. Češi ale zahráli výborně a hnalo je neskutečně publikum," vracel se k největší senzaci turnaje držitel zlaté olympijské medaile, univerzál francouzského týmu Jean Patry.

Experti složili i poklonu trenéru Novákovi, který prožil úspěšnou hráčskou kariéru v Paříži. Dokonce zazněla myšlenka, že tam odhalil všechna tajemství francouzského volejbalu. Možná lépe než brazilský kouč soupeře Rezende, který po změně celého realizačního týmu po zlatu na OH neměl dost času hráče poznat a pochopit.

Trenér volejbalové reprezentace České republiky Jiří Novák během zápasu ME proti Bělorusku.

Sznapka Petr, ČTK

Na šampionátu už skončil i druhý olympijský finalista Rusko. Naopak Srbové žijí dál svůj sen o obhajobě titulu, Slovinci by si minimálně rádi zopakovali zápas o zlato a úřadující světoví šampioni Poláci nemohou mít doma nižší cíl, než obsadit i evropský trůn. Nelze ale zapomínat na Italy, kteří po Tokiu omladili tým a prezentují se na turnaji asi nejstabilnějšími výkony.