Předseda Českého volejbalového svazu Pakosta: Tak vysokou návštěvnost v Ostravě nečekal

Všechny české zápasy jste emotivně prožíval přímo u hřiště, jak jste hodnotil výkony reprezentantů?

Za sebe musím vyzdvihnout úžasný výkon našich kluků. Některé zápasy dokázali odehrát na 120 procent. Všichni víme, že nepatříme úplně do evropské špičky a fakt, že jsme dokázali porazit dva týmy z ní – nejprve Slovinsko ve skupině a poté Francii v osmifinále – je hrozně důležitý bonus pro všechny reprezentanty.

Ani trochu nemrzel konec ve čtvrtfinále?

Bylo by hezké, kdyby se nám podařilo postoupit ještě dál nebo uhrát alespoň jeden, dva sety. Ale buďme realisté. Z osmého místa nemůžeme být smutní, do čtvrtfinále se Česko dostalo za posledních dvacet let teprve podruhé. Nakonec bylo jasně vidět, že se Slovinci během turnaje dokázali rozehrát a my vlastně měli trošku štěstí, že jsme je potkali ve skupině hned při prvním zápase.

Evropský šampionát se konal současně i v Estonsku, Finsku a Polsku, kde se o víkendu bude hrát o medaile. V každé zemi přitom platila jiná pravidla a o přítomnosti fanoušků rozhodovaly lokální autority. Úředníci ministerstva zdravotnictví a krajské hygieny povolili naplnit jen 50 procent kapacity Ostravar Arény. Jak složitá byla organizační stránka?

Jednalo se o hodně náročnou akci, pořádání šampionátu bylo složitější i tím, že jsme spoustu věcí museli přizpůsobovat covidovému režimu. Myslím si, že organizace klapla na jedničku, protože všichni, kteří se na ni podíleli odvedli skvělou práci. Během celého turnaje jsme dostávali kladnou zpětnou vazbu jak od samotných účastníků, tak i od zástupců Evropské volejbalové konfederace. A také od fanoušků, což samozřejmě vždy potěší.

Čeští hráči děkují fanouškům po skončení zápasu. V popředí je Jan Hadrava.

Celkem na ostravské zápasy šampionátu přišlo přes třicet tisíc lidí. Čím si vysvětlujete takový zájem o volejbal?

Musím se přiznat, že takovou návštěvu, jaká do Ostravar Arény zavítala na česká utkání, jsem nečekal. Všechno ale souvisí se vším. Naši hráči produkovali hezký a přitažlivý volejbal. Kdybychom hráli špatně, tak těch diváků chodí pochopitelně méně. Kdyby se šampionát konal v jiné než pandemické době, bylo by to ještě lepší, ale navzdory tomu jsem moc spokojený. Těší mě, že to vyšlo na oslavy sta let českého volejbalu.